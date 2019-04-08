Какие продукты в Беларуси попали в лидеры по росту цен 2 8.04.2019, 22:57

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Говядина подорожала с начала года на 25%.

Капуста, пшено, сыр и говядина оказались в лидерах по росту цен за первый квартал этого года. К такому выводу пришли в Федерации профсоюзов, представители которой проводит мониторинг цен по 98 позициям продуктов питания. Профсоюзы проанализировали, почему заметнее всего выросли цены на эти продукты, передает tut.by.

Почему заметно подорожали говядина и капуста

По данным профсоюзов, за 3 месяца этого года на 20% выросли цены на сыр, на 27% — на пшенную крупу. Заметно также подорожала говядина.

— С ценами на говядину есть проблемы в связи с закрытием ряда рынков сбыта, в том числе и российского, куда теперь нельзя поставлять говядину на кости, а только в определенном виде. Это связано с ГОСТами, — поясняет Елена Манкевич. — Ситуация с ценами на говядину может развиваться по двум направлениям. Первое — это повышение цен на нее. Предприятия, у которых получаются убытки, будут возмещать их за счет внутреннего рынка. Второй — появится много дешевой говядины. То есть предприятия попытаются покрыть убытки большим количеством продаж на внутреннем рынке. За прошедший квартал говядина подорожала на 10%, а по данным на 6−7 апреля — уже на 25%.

Но заметнее всего в первом квартале этого года выросли цены на капусту — в 2 раза.

— Это связано с неурожаем прошлого года. Кроме того, капуста не всегда хорошо хранится. Ну и с учетом того, что цена в ближайшее время на нее будет подниматься, некоторые продавцы ее придержали и сейчас направили на российский рынок, где цены на нее зашкаливают и большой спрос, — говорит Елена Манкевич.

Профсоюзы также отмечают рост цен на картошку и свеклу, но связывают это с сезонностью.

Елена Манкевич предполагает, что растущие тарифы на ЖКУ, а также цены на автомобильное топливо повлияют на дальнейший рост цен на продукты питания.

По непродовольственным товарам, по ее словам, существенного подорожания не было. По многим позициям рост цен ниже, чем процент инфляции. По мнению Елены Манкевич, цены на товары и услуги могут расти только в сопровождении адекватного уровня роста доходов населения.

«Если производители поднимают цены, то и работники должны получать больше денег»

Некоторые проблемы, связанные с ростом цен, в прошлом году удалось решить, отмечают профсоюзы.

— Когда мы обнаружили в прошлом году, что параллельно с птицей пошел рост цен на свинину и на говядину, мы собрали круглый стол, на который пригласили представителей МАРТ и Минсельхозпрода, Комитет госконтроля, представителей сетевых магазинов и производителей и попытались проанализировать, за счет чего пошел рост и к каким последствиям он может привести, — рассказывает Елена Манкевич. — На тот момент причины были достаточно обоснованными. По крайней мере, производители попытались доказать, что вместе с ростом цен на продукцию, пусть и незначительно, но все же росла заработная плата работников сельхозпредприятий. То есть если производители поднимают цены, то и работники этих предприятий должны получать больше денег.

Федерация профсоюзов обратилась к правительству с просьбой урегулировать вопрос с ценами на горячее питание столовых в школах, детских садиках, столовых, которые находятся на предприятиях.

— Правительство нас услышало, и было дано поручение ряду министерств и концернов, у которых есть столовые, сделать анализ и заложить в бюджеты по горячему питанию больше денег или дать больший процент удешевления, — отметила зампредседателя. — Еще одна проблема была с общежитиями после их передачи местным бюджетам. Мы провели мониторинг по ряду районов, вынесли вопрос на национальный совет по трудовым и социальным вопросам. По итогу во многих районах нам удалось отрегулировать коэффициент, который дал рост цен.