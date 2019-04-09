Болсонару: Бразилия и США работают над расколом армии Мадуро

Болсонару: Бразилия и США работают над расколом армии Мадуро1
- 9.04.2019, 7:35
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Президент Бразилии призвал не допустить превращения Венесуэлы в Кубу или Северную Корею.
Бразилия и США сейчас работают над тем, чтобы посеять раскол в венесуэльской армии. Об этом президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал в интервью радиостанции Jovem Pan во вторник, 9 апреля, сообщает dw.com.
"Мы не должны допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею", - отметил политик. В случае военного вторжения в Венесуэлу бразильский президент собирается сначала обратиться к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу, чтобы принять решение и скоординировать дальнейшие действия.
Если Николас Мадуро будет свергнут в результате какой-либо иностранной интервенции, то, вне зависимости от того, кто придет к власти, в стране может вспыхнуть партизанская война, организованная сторонниками Мадуро, считает Болсонару.
Политический кризис в Венесуэле
Венесуэла уже несколько месяцев переживает острейший политический кризис. 22 января - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок - в стране начались массовые акции протеста. На следующий день председатель оппозиционного Мадуро венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали его в качестве легитимного лидера.
Как заявил президент США Дональд Трамп, его администрация ищет возможности для мирного перехода власти в Венесуэле, "но открыты все опции".