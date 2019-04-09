Минкульт прокомментировал снос крестов в Куропатах 17 9.04.2019, 7:45

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

В ведомстве заявили, что на действия вандалов их разрешения не требуется.

Еще на прошлой неделе в Министерстве лесного хозяйства tut.by объясняли: все документы на «благоустройство территории» есть и все согласовано с заинтересованными сторонами. Сегодня Министерство культуры сообщило: собственником историко-культурной ценности является Боровлянский лесхоз и работы на территории Куропат могут выполняться без разрешения Минкультуры.

В пятницу tut.by направил запрос в Министерство культуры с просьбой разъяснить ситуацию по Куропатам. Мы спрашивали: получал ли Боровлянский лесхоз разрешение на проведение работ по благоустройству территории? Кто руководил разработкой проекта? Рассматривался ли вопрос о том, что снос крестов техникой может создать угрозу повреждения историко-культурной ценности? Редакция tut.by получила ответ, подписанный первым заместителем министра Натальей Карчевской.

«Место гибели жертв политических репрессий (1930−1940-е годы) в урочище Куропаты на территории Минского района является историко-культурной ценностью, которая включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. В соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» полномочия по проведению мероприятий по охране историко-культурного наследия и осуществлению контроля в области охраны историко-культурного наследия на соответствующей территории возложены на исполнительные комитеты районного и областного уровней. Собственником историко-культурной ценности, подписавшим охранное обязательство (зарегистрировано Минским районным исполнительным комитетом), является государственное специализированное лесохозяйственное учреждение «Боровлянский лесхоз», — сказано в письме.

А далее в ответе говорится, что именно на собственника возложена обязанность по сохранению историко-культурной ценности.

«Работы, проводимые в рамках требований режимов содержания и использования зон охраны, установленных Проектом зон охраны «Место гибели жертв политических репрессий (1930−1940-е годы) в урочище Куропаты» (Минский район), утвержденным постановлением Минкультуры от 01.12.2014 № 70, могут выполняться без разрешения и согласования проекта Минкультуры. Работы по устройству ограждения в урочище Куропаты в соответствии со статьей 114 Кодекса не относятся к ремонтно-реставрационным. Согласование проведения работ по благоустройству с Министерством культуры не требуется».

В ответе указано: благоустройство мемориалов, мест массового захоронения относится к компетенции местных исполнительных органов.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

В молебне приняли участие более 1000 человек. Николай Статкевич был задержан перед началом молебна.