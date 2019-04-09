Парламент Великобритании утвердил отсрочку Brexit 9.04.2019, 7:51

За законопроект проголосовали 309 депутатов.

Палата общин британского парламента окончательно утвердила закон, обязующий британские власти попросить новую отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза.

Как сообщает The Guardian, за законопроект проголосовали 309 депутатов, против - 81 парламентарий.

Закон был разработан лейбористкой Иветт Купер и консерватором Оливером Летвиным.

После того, как депутаты одобрили документ, Купер поблагодарила их за содействие "в необычных и быстро меняющихся обстоятельствах".

Она подчеркнула, что данное решение парламента должно восприниматься как отсутствие поддержки со стороны депутатов проведения Brexit без сделки.

Как сообщает DW, cогласно документу, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна назвать новый крайний срок выхода страны из состава ЕС, затем его должен одобрить парламент, после чего запрос будет передан в Европейский Союз.

Экстренный саммит лидеров Евросоюза по Brexit назначен на 10 апреля.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit.

Ранее, парламент не смог проголосовать за альтернативный вариант сделки по выходу Великобритании из состава Европейского Союза.

Депутаты не поддержали ни один из четырех предложенных вариантов сделки.

Напомним, что 29 марта парламент Великобритании в третий раз отклонил сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем, об условиях выхода из Европейского Союза.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.