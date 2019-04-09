Видеофакт: В минском дворе водитель на 20 минут заблокировал «скорую» с маячками

Видеофакт: В минском дворе водитель на 20 минут заблокировал «скорую» с маячками14
- 9.04.2019, 8:33
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ГАИ проводит проверку.
Странную ситуацию заснял очевидец в одном из минских дворов: водитель VW не пропускает скорую помощь с включенными маячками, сообщает abw.by.
Видно, что это не просто припаркованное авто мешает проезду, - водитель находится рядом. Автор видео никак не прокомментировал происходящее, слышно, что водитель «скорой» звонит куда-то и рассказывает, что его не пропускают...
«Неправильные принципы» - назвал автор свое видео. По его словам, водитель легковушки продержал «скорую» около 20 минут.
Столичная ГАИ прокомментировала произошедшее:
- 7 апреля во дворе дома №153 по проспекту Рокоссовского между водителями легкового автомобиля Volkswagen и скорой медицинской помощи произошёл конфликт — водитель легковушки отказался уступить водителю «скорой» с включёнными проблесковыми маячками. Установлено,что информация об инциденте от его участников и очевидцев в ГАИ не поступала. Информация передана в соответствующее территориальное подразделение. Будет проведена проверка.
Напоминаем, что в соответствии с ПДД, при приближении автомобиля оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанному транспортному средству.