Из Беларуси выслали заместителя директора Военного музея Латвии

Из Беларуси выслали заместителя директора Военного музея Латвии3
- 9.04.2019, 8:42
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Историк был включен в «черный список» для посещения РФ.
Власти Беларуси выслали из страны заместителя директора Военного музея Латвии Юриса Цыгановса, сообщает delfi.lv.
Юрис Цыгановс отправился в Беларусь для участия в международной научной конференции. Но дальше государственной границы белорусские пограничники историка не пропустили, и он самолетом был депортирован в Вильнюс. Информацию об этом журналистам подтвердил сам Цыгановс.
Цыгановс отправился на научную конференцию в Минск по приглашению белорусской стороны. Однако по прилету в минский аэропорт латвийский историк узнал, что в Беларусь его не впустят: он включен в "черный список" для посещения России. Этот же запрет на въезд для него действует и в отношении Беларуси.
Военный музей Латвии находится в подчинении министра обороны, учреждением управляет непосредственно государство.