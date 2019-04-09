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Из Беларуси выслали заместителя директора Военного музея Латвии

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  • 9.04.2019, 8:42
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Юрис Цыгановс
Фото: LETA

Историк был включен в «черный список» для посещения РФ.

Власти Беларуси выслали из страны заместителя директора Военного музея Латвии Юриса Цыгановса, сообщает delfi.lv.

Юрис Цыгановс отправился в Беларусь для участия в международной научной конференции. Но дальше государственной границы белорусские пограничники историка не пропустили, и он самолетом был депортирован в Вильнюс. Информацию об этом журналистам подтвердил сам Цыгановс.

Цыгановс отправился на научную конференцию в Минск по приглашению белорусской стороны. Однако по прилету в минский аэропорт латвийский историк узнал, что в Беларусь его не впустят: он включен в "черный список" для посещения России. Этот же запрет на въезд для него действует и в отношении Беларуси.

Военный музей Латвии находится в подчинении министра обороны, учреждением управляет непосредственно государство.


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