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Низкий вам поклон, Нина Багинская!

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  • Виктор Горбачев
  • 9.04.2019, 9:04
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Женщина, которая сильнее десятков тысяч вместе взятых «мужчин в погонах».

Пол — Женщина. С большой буквы. Возраст — 72 года. Вес — 48 килограмм. Рост — 153 сантиметра. ФИО — Багинская Нина. Приговор - «виновна».

Последний раз, 8-го апреля, приговорена и осуждена судом на сумму в 1275 рублей или 600 долларов! Перед этим, 5 апреля во время защиты народного мемориала в Куропатах в период слома и сноса крестов, была арестована минским ОМОНом в количестве не менее 5 человек (включая и офицерский состав) с применением силы. С момента задержания и до суда, находилась в изоляторе временного содержания, где объявила голодовку и держала ее до приговора самого гуманного и справедливого в 600 долларов!

Встать! Суд идет! Именем «республики Беларусь»... вы приговариваетесь...

Нет-нет. Это не кино и не 35-ый и другие годы. Это — 2019 год. Беларусь сегодня. Напоминаю — женщине 72 года! Не била, не ломала, не ругала, не нападала. Матерных слов не знает и не произносит. Пыталась защищать слом и снос крестов. Понимаете? Пыталась защищать. Вес 48 — рост 153! Как вам? Склонна к защите и любви национального флага и к памяти предков. Чья то Мама. Бабушка. Наша совесть.

Правильно я мыслю, мужчины? И поднялась же рука! И пролепетал же язык с признанием вины. И живут спокойно далее . И носит земля. И целуют жен, детей. И даже улыбаются. И выполняют же команды с самого верха и до самых низов. И бегают и арестовывают «самых-самых» страшных и опасных врагов страны. Так, «мужчины»?

72 года! Женщина, у которой болит душа за Беларусь. Женщина, которая сильнее десятков тысяч вместе взятых «мужчин в погонах». Женщина, которая годится нам в матери, бабушки!

А мы - Виновна! Не мы виновны, а она виновна! Понимаете? Наша сестра, мама и бабушка!

Простите нас, Нина Багинская. Простите — нас слабых мужчин, которых еще носит земля и держит эта страна, Беларусь. Даже не так - не мужчин, а мужиков. Извините, за трусость, слабость и предательство. На каждом из нас, мужчин, этот позор, как несмываемое пятно будет следовать до самых последних наших дней жизни. За молчание. За «хата с краю».

И низкий Вам поклон - Богиня!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»


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