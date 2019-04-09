«Власти повысили плату за горячую воду и смотрят на реакцию людей» 5 9.04.2019, 9:08

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Фото: belsat.eu

Профсоюз РЭП и Мария Тарасенко предложили новую стратегию.

В пятницу, 5 апреля, в СМИ появилась информация о том, что домохозяйке из Гомеля Марии Тарасенко удалось добиться исключения из базы «тунеядцев».

Означает ли это, что найден универсальный способ для того, чтобы остановить действие декрета №3?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к правовому инспектору профсоюза РЭП по Гомельской области Леониду Судаленко – известному «адвокату тунеядцев», занимающегося и делом Марии Тарасенко:

- Сразу оговорюсь: это победа, хотя и половинчатая. На самом деле Марию Тарасенко не исключили из базы данных «не занятых в экономике», а освободили на год: с 1 января по 31 декабря текущего года ее освободили от уплаты 100% возмещения услуг ЖКХ.

- О чем это говорит?

- О том, что с 1 января 2020 года Марии Тарасенко придется начинать все по-новому. По этой причине она сделала заявление о том, что не прекращает свою борьбу с декретом №3.

- Как она будет продолжать начатое дело?

- Во-первых, мы будем доводить до конца начатые тяжбы против государства, исчерпывать все возможные методы правовой защиты: доходить до Верховного суда, обращаться в комитет ООН по правам человека. Но первым делом мы задействуем все механизмы защиты внутри страны, в том числе можно будет обратиться и в Конституционный суд с жалобой на то, что декрет №3 не соответствует Конституции.

Во-вторых, Мария Тарасенко будет заявлять в каждом районе Гомельской области проведение мирных собраний с участием всех тех, кто не согласен с декретом о «тунеядцах».

Кроме того, у Марии Тарасенко родилась идея создать ассоциацию по борьбе с декретом №3 – в виде общественной организации «незанятых в экономике», которую она готова возглавить.

- В каком формате будет действовать эта организация?

- На сегодняшний день планируется, что это будет Гомельское областное общественное объединение.

Мария таким образом хочет привлекать к проблеме все больше и больше людей, которых власти включили в базу «незанятых в экономике». Да, сегодня эта проблема остро не коснулась большинства белорусов – видимо, потому, что власти учатся вместе с нами. Действуют осторожно: повысили плату за горячую воду и смотрят на реакцию людей.

Видно, что власти боятся последствий массового применения декрета №3. В начале января они заявили о наличии в стране 500 тысяч «тунеядцев», а жировки пришли меньшему количеству людей: например, у нас в Железнодорожном районе Гомеля их получили около 160 человек.

То есть, власть решила пока сконцентрироваться только на тех, кто является собственником жилья. А тех незанятых, кто не является собственником, власть пока не замечает. Равным образом она пока не трогает тех, кого по декрету №3 обещала отправлять в ЛТП без судебной санкции, по решению тунеядских «комиссий».

То есть, на лето власть решила затаиться, но осенью появятся новые опции: подогрев горячей воды, отопление и газ будут продаваться «незанятым в экономике» по так называемым «экономически обоснованным» тарифам.

Мария Тарасенко, например, посчитала, что за февраль ее жировка потяжелела в 5,5 раз. И это только подогрев горячей воды. А давайте представим, что еще газ подорожает в 5,5 раз… А что будет с тем, кто живет в частных домах? Ведь там же все на газу – и отопление, и подогрев воды. Эта проблема может осенью вспыхнуть с новой силой и затронуть еще больший пласт людей.

Декрет о «тунеядцах» - он как дамоклов меч. Висит над каждым «незанятым в экономике» и позволяет власти говорить: «Смотри, не пойдешь на официальную работу – и это меч на тебя упадет».

- Вы сказали, что Мария Тарасенко будет проводить мирные собрания граждан против декрета о «тунеядцах». В каком формате они будут проходить?

- Это будут уличные акции – пикеты, митинги во всех районных центрах Гомельской области. Мария с помощью волонтеров профсоюза РЭП будет их заявлять и организовывать.

Надо поднимать внимание общественности к проблемам декрета о «тунеядцах» и привлекать новых людей к борьбе с ним.

- Каково значение, пусть и частичной, но победы в деле Марии Тарасенко?

- Эта победа имеет и моральное и юридическое значение. Это наш ответ всем тем, кто сомневается и говорит, что с декретом №3 ничего нельзя сделать. Боритесь, защищайте свои права – и результат обязательно будет. Можно платить чиновникам и делать все, что потребует власть – а можно защищаться.

И пример Марии Тарасенко наиболее ярко говорит о том, что человек, не признавший поражения и отстаивающий свои права, добивается результата. Хоть и на год, но тона уже освободилась от уплаты повышенной коммуналки.

С теми же документы мы пойдем бороться дальше в январе 2020 года – и опять подадим заявление на освобождение от выплат. Хорошо, пускай это будет опять только на год – но это вариант того, как сделать декрет №3 фактически не работающим.

Но самое главное – это то, что у нас получилось освободить от действия декрета о «тунеядцах» уже пять человек, обратившихся в профсоюз РЭП. Это – самый главный результат. Даже если бы мы помогли одной Марии, это уже была бы победа, а мы помогли с января уже пяти человекам. И это вдохновляет.

- Профсоюз РЭП 8 апреля провел встречу инициативной группы по алгоритму противодействия декретам №1 и №3. Каким будет этот алгоритм?

- Стратегия такова: сейчас мы работаем с кейсами, подобными кейсу Марии Тарасенко, накапливаем информацию. И в конечном итоге поставим перед Конституционным судом вопрос, чтобы он все-таки проверил эти декреты на соответствие Конституции.

- Вы верите, что эти действие этих декретов в итоге получится остановить?

- Конечно. Декрет о «тунеядцах» можно побеждать. Наш девиз: никогда не спеши признавать поражение. И я уверен: результат будет.

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