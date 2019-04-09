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Николая Статкевича привезли в суд Центрального района Минска

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  • 9.04.2019, 9:53
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Николай Статкевич

Видео из суда.

Лидера Белорусского Национальнго Конгресса Николая Статкевича забрали с Окрестина и везут в суд Центрального района. Об сообщила его жена Марина Адамович, передает «Белсат».

Напомним, что Николая Статкевича задержали вчера, 7 апреля, накануне проведения молебна на площади Свободы в Минске, в котором приняли участие более 1000 человек.

4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.


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