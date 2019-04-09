В РФ выявили миллиардные хищения в оборонном секторе 9.04.2019, 10:20

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На предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» были похищены более 1,6 миллиарда рублей.

На подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" в 2018 году были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году. По данным агентства, документ направлен в Совет Федерации, передает dw.com.

Сообщается, что всего в 2018 году прокуратура совместно с правоохранительными контролирующими органами осуществила проверку деятельности почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти (МЧС, Роспатент, Федеральное медико-биологическое агентство, ФСИН) и государственных корпораций ("Роскосмос", "Росатом", "Уралвагонзавод", концерн "Алмаз-Антей", Объединенная авиастроительная корпорация).

"Роскосмос" обороняется от прокуроров

По результатам проверок были выявлены факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения.

В ноябре 2018 года Генпрокуратура сообщила, что по фактам нарушения в работе только "Роскосмоса" возбуждено 16 уголовных дел. Еще 44 материала находилось на прокурорской проверке. В январе 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью агентству РБК назвал сообщения о возбуждении уголовных дел в госкорпорации "информационной кампанией". "Мне кажется неправильным, когда правоохранительные и контрольные органы ради пиара вбрасывают в публику информацию, которая может привести к ухудшению экономического положения госкомпаний", - заявил он.