Порошенко призвал Раду принять закон об импичменте президента 17 9.04.2019, 10:28

1,761

Закон нужно принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте должен быть принят и он готов к обсуждению его в Раде. Об этом глава украинского государства сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает liga.net.

"Твердо убежден, что закон об импичменте нужен. Так же, как и закон о временных следственных комиссиях. Уверен, в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу, и этот закон нужно принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции, совершения преступления", - заявил он.

Порошенко отметил, что готов направить своих представителей для обсуждения законопроекта с парламентариями и принятия "объективной, сбалансированной и компромиссной версии".

"После принятия Конституции в 96-м году 23 года мы даже не приблизились к этому закону и я первый президент, который готов вести дискуссию по этому поводу", - резюмировал он.