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Обыск в офисе «Белсата»: возбуждено уголовное дело по статье «клевета»

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  • 9.04.2019, 11:06

Власти оказывают давление на независимых журналистов.

В офисе телеканала «Белсат» в Минске, на улице Октябрьской, милиция проводит обыск, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов, пишет tut.by.

На обыск есть постановление Следственного комитета.

Сотрудники сообщают, что коллеги позвонили около 9 утра во вторник, сообщив об обыске, после чего связь с ними прервалась.

Как рассказал журналистам сотрудник «Белсата» в Беларуси Алексей Минчонок, обыск проходит в рамках расследования дела по статье 188 Уголовного кодекса — клевета.

— Я мала ведаю, але ведаю, што справа тычыцца адной з нашых навінаў пра «справу медыкаў».


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