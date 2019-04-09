Как скандинавы делают деньги из воздуха 3 9.04.2019, 11:24

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А что у нас?

Швеция – страна нетеплая и несолнечная, поэтому электричества там жгут, мама не горюй: около 150 ТВт-часов в год. Но, несмотря на это, стоимость его для населения постоянно снижается. В чем тут секрет, учитывая, что у шведов почти нет своих нефти, газа и угля, и их приходится импортировать?

А все просто: значительную долю энергии здесь вырабатывают из естественных, возобновляемых источников, главный из которых – ветер, пишет «Солидарность».

На этот курс Швеция легла еще в 1973 году, когда по ее экономике больно ударил нефтяной кризис. «Ветер, ветер, ты могуч», – вспомнили шведы слова классика и принялись ставить ветряки. Ставят они их до сих пор.

Как стало известно на днях, в ближайшие четыре года в Швеции планируют удвоить производство ветряной энергии – с нынешних 17 ТВт/ч до 35 ТВт/ч в 2022 году. Дальше – больше: с 2022 до 2040 года Шведская ассоциация ветроэнергетики намерена довести количество вырабатываемой энергии ветра до половины от общего энергопотребления в стране.

Большинство ветроэнергетических установок работают на севере страны, в регионах Норрланд, Вестерботтен и Ямтланд. Вскоре готовится к вводу крупнейшая ветряная электростанция «Markbyygden» в окрестностях городка Питео. Она будет иметь 1100 ветряных турбин на площади, превышающей площадь Стокгольма, и поставлять 10 ТВт в год, что достаточно для снабжения электричеством 400 тысяч домохозяйств.

Еще три крупные ВЭС будут построены в Вестерноррланде, Ямтланде и Евлеборге – они компенсируют остановку двух реакторов на атомной электростанции «Ringhals» (кстати, доля атома в энергетике Швеции не растет, начиная с конца 1980-х годов).

Как сообщила на днях исполнительный директор Шведской ассоциации ветроэнергетики Шарлотта Юнгер, решения в области возобновляемых источников энергии стимулируются общим индустриальным ростом:

– В Швеции лучший режим регулирования для проектов ветроэнергетики в Европе, и поэтому производство здесь стоит меньше всего. Инвесторы уверены в ветроэнергетике Швеции из-за политики правительства.

Впрочем, не все инвесторы довольны сложившейся ситуацией. Как уже было сказано, стремительные темпы развития ВЭС вызывают быстрое падение тарифов – к 2022 году они могут упасть на 70%. Инвесторам это невыгодно – при снижении тарифов возвращение вложенных средств замедляется – поэтому некоторые из них пытаются лоббировать приостановку новых ВЭС-проектов. Но вряд ли им это удастся, учитывая магистральные планы шведского правительства.

Против развития ветроэнергетики выступают и «зеленые», обеспокоенные вырубкой лесных участков под ветряки. Однако точечная вырубка едва ли наносит урон экологии страны. К тому же ветряки часто устанавливают не на вырубках, а на полянах и пустошах, а некоторые ветропарки и вовсе устроены на воде.

Кстати, ветроэнергетика развивается не только в Швеции, но и во всей Европе – по данным ассоциации WindEurope, в 2018 году она обеспечила 14% производства электроэнергии.

В Дании ветровые электростанции выработали 41% всей электроэнергии, в Ирландии – 28%, в Португалии – 24%, в Германии – 21%, в Испании – 19%, в Великобритании – 18%.

Но лидерами по использованию альтернативных источников энергии остаются страны Скандинавии – по оценкам экспертов, зависимость региона в углеводородных носителях стремится к 50%, и эта цифра постоянно снижается.

А что у нас?

Беларусь располагает одним из лучших ресурсов в Европе для развития ветропарков. (На одном только ветре, который гоняет во время своих разгромных поездок Александр Григорьевич, мог бы месяц работать средней руки ветряк.) Но хотя снижение зависимости от углеводородов для Беларуси ох, как насущно, ветроэнергетика наша пребывает пока в зачаточном состоянии.

В стране сегодня работают около сотни ветроэнергетических установок общей мощностью более 90 МВт, включая крупный ветропарк под Новогрудком. Однако по сравнению с Европой это мизер. На возобновляемые источники энергии в энергобалансе Беларуси в целом приходится чуть более 5%, при этом доля ветра едва приближается к 1%.

Правда, оптимисты прогнозируют, что к 2020 году мощность белорусских ветряков составит 289 МВт, а к 2030 году достигнет 500 МВт, но это у них какие-то слишком уж розовые очки.

Несмотря на высокий потенциал в стране пока не созданы условия для развития ветроэнергетики – таким был основной тезис отчета о снижении рисков инвестирования в возобновляемые источники энергии, подготовленного два года назад в рамках проекта «Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь». С тех пор мало что изменилось.

Правительство вбухивает деньги в развитие атомной энергетики, и строительство АЭС в Островце – несмотря на его затратность и сомнения в будущей эффективности – для него важнее каких-то там ветряков.

Вот только не вышло бы так, что деньги эти в итоге будут унесены ветром.