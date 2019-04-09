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Саакашвили прокомментировал высказывание Лукашенко о нем

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  • 9.04.2019, 11:34
  • 6,591
Михаил Саакашвили
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Экс-президенту Грузии не понравилось сравнение с Порошенко.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в «Фейсбуке» прокомментировал заявление Лукашенко, где он сравнил Саакашвили и Порошенко.

Напомним, белорусский диктатор в интервью турецкому изданию заявил «Анадолу»:

«Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг — это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии), конституцию поменял, еще что-то — начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах.

Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его».

Михаилу Саакашвили это сравнение не понравилось:

«Дорогой господин Лукашенко, пожалуйста, не путайте что-то с пальцем. Я и Порошенко, как говорят у нас в Одессе - это две большие разницы, и в других странах я не «скрываюсь», меня просто временно не пускают в мои страны», - написал экс-президент Грузии.


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