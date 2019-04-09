«Из-за лишнего метра я живу с пятью детьми в одной комнате» 5 9.04.2019, 11:49

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Фото: БелТА

Исповедь многодетной матери.

Вскоре после публикации истории жительницы Сморгони Людмилы Овсяник «Салідарнасць» получила письмо из Дятлово от другой многодетной матери. Ольга Янковская также оказалась в затруднительной ситуации. Приведем фрагмент ее письма:

«Меня зовут Ольга, я живу в городе Дятлово Гродненской области. У меня пятеро несовершеннолетних детей в возрасте от 1 до 13 лет. Муж живет отдельно. А я проживаю в мамином доме, занимая одну комнату (15 квадратных метров). Дом наш 126 квадратных метров общей площади. В нем три жилые комнаты: одну занимает моя мама, вторую брат, в третьей живу я с детьми.

Я пыталась стать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий как многодетная мать в нашем Дятловском райисполкоме, но получила отказ в виду того, что если разделить 126 квадратов общей площади дома на 8 зарегистрированных человек (я, 5 детей, мама и брат), то получается 16 квадратов на человека, а для постановки на очередь необходимо 15 и менее. Соответственно, райисполком на основании закона мне отказал. После этого я направила письмо в Гродненский облисполком, но также получила отказ.

Детки растут быстро и им необходимо пространство, чтобы заниматься учебой, а у нас его просто нет. Из-за этого постоянные ссоры с мамой и братом, что создает негативную атмосферу.

Все, чего я хочу, — это растить своих детей в своем отдельном жилье. Сразу оговорюсь, что алиментов и детского пособия никоим образом не хватит, чтобы снимать отдельное жилье.

По закону у меня действительно 1 квадратный метр лишний, закон есть закон. Я взываю к человечности, к гуманности. Может быть вашу статью прочитают неравнодушные люди и чем-то помогут или что-то подскажут, хотя я буду рада и словам поддержки.

Но аналогичный случай с многодетной мамой в Сморгони вселил в меня надежду, что у государственных институтов все же есть возможность для помощи многодетным матерям».

«Салiдарнасць» связалась с Ольгой. По ее словам, в Дятлово в доме у мамы она живет уже больше трех лет:

— Раньше мы жили в Барановичском районе, но там были такие условия… К нам пришли из органов, посмотрели на наши условия, печное отопление, и выселили.

В доме у мамы она живет в комнате с пятью детьми:

— Чтобы взять вещи в шкафу, мне нужно отодвигать кровать.

Год назад в Дятлово на прием граждан приезжал замглавы администрации Лукашенко Валерий Мицкевич. На встречу с чиновником записалась и Ольга Янковская. Тогда ей предложили поселиться в свободной арендной трехкомнатной квартире в Дятлово. Рассказали о возможности перевести арендную квартиру в статус социального жилья, чтобы стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и претендовать на строительство собственного жилья на льготных условиях.

Как утверждает Ольга, то предложение на приеме у Мицкевича так и осталось словами:

— Когда он уехал, мне резко во всем отказали, ничего не предложили. Мол, вам позволяют условия, вот и проживайте у себя. Ничем помочь не можем. Позже я снова пришла спросить по поводу социального жилья. Мне ответили: «У нас компьютеры не работают».

По словам женщины, за эти три года к ней никто из властей так и не наведался, чтобы посмотреть на условия проживания: «Я стираю вручную, мне негде стиральную машинку поставить. Нужно делать ремонт, но не кому».

Пыталась Ольга арендовать и коммерческое жилье: «В Дятлово сдают квартиры, но никто не торопится сдавать маме с пятью детьми».

Получить комментарий в Дятловском райисполкоме на момент выхода статьи не удалось. «Салідарнасць» опубликует его, как только это станет возможным.