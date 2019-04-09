закрыть
9 апреля 2019, вторник, 14:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Норвегия может снизить добычу нефти

  • 9.04.2019, 11:55
Фото: Bloomberg

Оппозиционная партия решила отозвать свою поддержку разведки нефти у берегов Лофотенских островов в Арктике.

Крупнейший производитель нефти в Западной Европе Норвегия может вскоре начать сворачивать свои нефтяные проекты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В минувшие выходные оппозиционная Лейбористская партия решила отозвать свою поддержку разведки нефти у берегов Лофотенских островов в Арктике.

Это означает, что сейчас в парламенте Норвегии образовалось большинство, способное запретить бурение в этом районе.

Как отмечает Bloomberg, это решение может стать сигналом того, что нефтяная эра, которая превратила скандинавскую нацию в одну из самых богатых стран мира, близится к концу.

Нефтяные компании во главе с контролируемой государством компанией Equinor ASA, крупнейшим норвежским производителем, заявили, что доступ к Лофотенским островам является ключевым фактором, если страна хочет сохранить производство, поскольку ресурсы истощаются. По текущим оценкам, запасы архипелага составляют от 1 до 3 млрд баррелей.

Вместе с тем решение лейбористов не стало большой неожиданностью, отмечает агентство.

Норвегия сейчас пересматривает отношение к своей крупнейшей статье экспорта на фоне растущей озабоченности изменением климата.


популярное за неделю

Мнение

Зачем мы вообще нужны?
Зачем мы вообще нужны? Наталья Радина
Господи, избавь нас от лукавого
Господи, избавь нас от лукавого
За издевательство над христианскими символами – анафема
За издевательство над христианскими символами – анафема Владимир Некляев
Обращение к участникам молебна на площади Свободы
Обращение к участникам молебна на площади Свободы Николай Статкевич