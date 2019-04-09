Север восстал против колониальной политики Москвы 8 9.04.2019, 12:03

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Фото: ТАСС

На митингах в регионах РФ становится популярным лозунг «Чемодан-вокзал-Москва!».

На общероссийской акции экологического протеста в Архангельской области и Коми жители потребовали остановить строительство полигона для московского мусора на станции Шиес, а также отправить в отставку губернаторов обоих регионов. Акции протеста прошли также в Каргополе, Коноше, Плесецке, Котласе, Коряжме, Северодвинске, Урдоме и многих других населенных пунктах Архангельской области, пишет NT.

Проблемы у противников полигона начались еще до митинга. Администрация социальной сети «ВКонтакте» по формальным причинам заблокировала несколько групп, выступавших против свалки на Шиесе. Самое крупное сообщество «Мы против свалки в Ленском районе» с почти двадцатью тысячами подписчиков обвинили в подозрительных сборах на благотворительные нужды, несмотря на регулярные отчеты администраторов по поводу целей, на которые собираются деньги, и расходования средств. Деньги шли на поддержку блокпостов рядом с Шиесом, где дежурят волонтеры.

В конце марта и начале апреля задержали нескольких активистов. Причиной первых задержаний стали драматические события ночи 15 марта, когда колонна грузовиков пыталась уехать с Шиеса, прорвав блокпост, организованный активистами. В статье от 19 марта 2019 года NT уже подробно рассказывал об этих столкновениях.

Активиста Юрия Чеснокова полицейские задержали по одному и тому же поводу два раза — 2 апреля в Урдоме и 6 апреля в его родном Архангельске. В обоих случаях ему предъявили неуплату штрафа в 800 рублей за декабрь. Чесноков сразу связал свое задержание с тем, что он является одним из организаторов предстоящей акции протеста. «Везут в полицейском уазике из Урдомы в Яренск. Судья, я так понимаю, перерабатывает, но чего не сделаешь для организатора законного шествия и митинга 07.04 в Архангельске», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» после задержания. После первого задержания Юрия двое суток продержали в СИЗО Яренска. После второго задержания мировой суд Архангельска назначил активисту трое суток ареста, он должен выйти из-под стражи 9 апреля.

СЫКТЫВКАР: «ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-МОСКВА»

Митинг в Сыктывкаре оказался самым крупным со времен протестов в декабре 2011 года. В Мичуринском парке города собралось более 2 тыс. человек. Накануне в соцсетях появились документы, свидетельствующие о том, что полигон на Шиесе будет гораздо масштабнее, чем заявляли власти Архангельской области и компания «Технопарк», ведущая работы. Эти документы «Технопарк» представил в судебном деле по иску Ростехнадзора. Ведомство пыталось привлечь компанию к ответственности за незаконное возведение объектов капитального строительства, после того как проверило стройку в конце января.

Согласно документам ( имеются в распоряжении редакции), площадь полигона составит 3 тыс. га, а не 300 , как утверждалось в презентации, которую жителям Архангельской области впервые продемонстрировали в октябре 2018 года. В приложении к документам указано, что на новый полигон планируется сгружать 2 300 тыс. тонн отходов в год, а не 500 тыс. тонн, как уверяли чиновники. Ученые Коми научного центра утверждают, что с учетом розы ветров 60% отравляющих веществ с полигона попадут на территорию республики. В Сыктывкаре, который находится в 95 километрах от Шиеса, опасаются серьезного ухудшения экологической обстановки. Поэтому на митинге присутствовали представители самых разных движений, партий и организаций. Над толпой развевались флаги коммунистов, «Офицеров России», ветеранской организации военно-морского флота и сторонников Навального. Пришли даже казаки, которые в столице Коми раньше почти не появлялись на протестных акциях.

Член правления «Комитета защиты Вычегды» Виктор Вишневецкий в своем выступление заявил, что власть региона не хочет замечать проблемы: «Где Гапликов (глава Республики Коми Сергей Гапликов. — NT)? Что за страусиная позиция? — спрашивал Вишневецкий с трибуны. — Нам нужен такой глава?» — «Нет!» — дружно отозвались митингующие и начали скандировать: «Позор!» и «Чемодан-вокзал-Москва!»

Ораторы в своих выступлениях говорили о колониальной политике Москвы и часто употребляли такие слова как «революция», «война» и призывали «защитить родину от захватчиков». Один из выступавших, юрист Андрей Никулин, прямо заявил о том, что надо менять власть в стране: «Путин виноват в том, что с нами происходит. Страна деградирует, население вымирает, молодежь мечтает только об одном — уехать!» — горячо признес он и предложил внести в резолюцию митинга требование о безоговорочной отставке Путина. Некоторые из собравшихся его поддержали, другие смутились и молчали. Однако после того как с трибуны зачитали резолюцию, содержащую требование об отставке президента, митингующие единогласно проголосовали «за».

Мужчина, который представился как ветеран военно-морского флота Михаил, выступил с конкретным предложением. Он указал на флаг ВМФ в толпе и объяснил, что все желающие могут подойти туда и записаться в группу тех, кто поедет в Шиес через несколько дней наблюдать за тем, чтобы строители и охранники на полигоне не нарушали законов Российской Федерации. К флагу сразу потянулись люди.

Когда митинг подходил к концу, депутат Госсовета Коми от КПРФ Олег Михайлов возмутился тем, что власти города загнали людей митинговать на обочину, «в лужи» и призвал всех идти к Стефановской площади, где располагается здание администрации правительства Коми. После этого началось несанкционированное шествие. До площади дошло 500 человек. Сопровождавшие шествие полицейские не задерживали протестующих. Возле здания администрации народ начал скандировать: «Позор!» и «В отставку!».

В воскресенье здание администрации было закрыто, поэтому Олег Михайлов просто сунул резолюцию в ручку двери. Когда его пытались задержать полицейские, народ начал скандировать — «Руки прочь!» Михайлова отпустили, и через некоторое время люди спокойно разошлись. Парламент Коми запретил проводить публичные мероприятия на Стефановской площади еще в ноябре 2012 года, и активистов штрафовали даже за одиночные пикеты. «Ну, вот мы и распечатали Стефановскую», — сказал один из митинговавших, покидая площадь.

АРХАНГЕЛЬСК: БЕССРОЧНЫЙ ПРОТЕСТ

За несколько дней до протестной акции на встрече с профсоюзными лидерами губернатора Архангельской области Игоря Орлова спросили, как он относится к тому, что почти все население региона против решений правительства по Шиесу. В ответ губернатор заявил, что ему «плевать на цифры». «А всякая шелупонь, которая здесь никто и звать никак, пытается меня назвать непонятно кем», — возмутился Орлов. Архангелогородцы вышли на митинг с плакатами, на которых было написано: «Я не шелупонь!» — а обидное прозвище тут же приклеилось к самому губернатору.

Шествие от площади Профсоюзов по Троицкому проспекту началось в 12 часов дня. Один из участников митинга Иван Дьячков рассказал, что удивился большому количеству людей всех возрастов. Митингующие взяли с собой свистки, кастрюли и ложки, рожки и даже мегафоны. Шествие сопровождали полицейские, повторяющие в громкоговорители, что митинг не согласован и люди должны разойтись, но на их призывы никто не обращал внимания. «Они (полицейские) побежали на нас. Но, увидев, что народ идет и настроен решительно, они ничего не смогли сделать. К нам тут же подтянулись люди от фонтана, и все стали одним целым потоком с одним требованием: прекратить этот беспредел, прислушаться к мнению народа, запретить ввоз московского мусора и, конечно же, не забыли про Орлова и его «шелупонь», — рассказал Дьячков.

Полицейские три раза пытались остановить шествие, выстраиваясь в цепочку и перегораживая проспект, но люди каждый раз ее прорывали. Проезжавшие машины сигналили митингующим в знак поддержки. Люди подошли к площади Ленина примерно через полчаса. Там уже была установлена сцена и шел концерт, который прекратился сразу после появления протестующих. Возле памятника Ленину стояло много полицейских, которых активисты быстро окружили, чтобы те не смогли добраться до сцены и помешать митингу.

«В какой-то момент полицейским дали команду отбой, они пошли по своим автобусам. И народ начал кричать им вслед «Молодцы!» — рассказал Дьячков.

Митинг в Архангельске собрал более 5 тыс. человек. В резолюции митинга заявлено, что стройку в Шиесе нужно остановить, а технику и рабочих — убрать с полигона до 1 мая 2019 года. Губернатор Орлов и весь его кабинет должны уйти в отставку, при этом следующие выборы должны проводиться только среди местных жителей. «И никаких преемников из Кремля! Выборы только среди местных, и точка!» — рассказал NT один из активистов. Они также потребовали от федерального центра помощи для строительства мусороперерабатывающих комплексов и приостановки программы по реновации в Москве, пока в стране не решен мусорный вопрос.

Акция закончилась около трех часов дня, но люди не расходились. Они объявили бессрочный протест и заявили, что часть людей будет оставаться на площади Ленина, пока требования не будут выполнены. Около десяти вечера полиция попросила людей разойтись, чтобы не нарушать право других на тишину. Протестующие согласились, но решили продолжить акцию на следующий день: «Мы оставляем после себя идеальную чистоту, — рассказала участница акции Антонина Обеднина. — Мы целый день пели песни, здесь постоянно было около 150 человек, люди сменяли друг друга, одни уходили, но подходили другие. Нам постоянно приносили еду, питье, одежду, одеяла, чтобы мы не замерзли. Сейчас мы немного устали и идем домой, но завтра вернемся с новыми силами. Вахта будет продолжаться до тех пор, пока власти не выполнят наши требования». Активисты заявляют, что если их требования не будут выполнены, на следующей акции они потребуют отставки президента Путина.