Светлана Коржич: Хочу, чтобы ваши дети и внуки служили в армии спокойно 7 9.04.2019, 12:13

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Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Мать погибшего в Печах солдата оспаривает решение суда.

Сегодня Верховный суд в апелляционном порядке рассматривает уголовное дело в отношении трех сержантов из Печей — Евгения Барановского, Антона Вяжевича, Егора Скуратовича. Еще осенью 2018 года они были признаны виновными в доведении до самоубийства Александра Коржича и приговорены к лишению свободы от 6 до 9 лет в колонии в условиях усиленного режима, пишет tut.by.

Несмотря на то что на прошлой неделе было открыто новое здание Верховного суда, сегодняшнее заседание проходит в старом, на улице Ленина.

В железной клетке — Евгений Барановский и Егор Скуратович, Антона Вяжевича в зале суда нет.

— Я хочу справедливости, — громко говорит в суде потерпевшая, мать погибшего солдата Светлана Коржич. Она держит в руках икону. — Хочу, чтобы ваши дети и внуки служили в армии спокойно.

Светлана Коржич

Пока Светлана Коржич говорит, обвиняемые в ее сторону не смотрят. Егор Скуратович сидит, опустив голову до тех пор, пока потерпевшая не обращается к нему. Скуратович поднимает голову и смотрит на нее внимательно, но никак не реагирует.

— Сразу после суда пойду в aдминистрацию Лукашенко! — эмоционально заявляет Светлана Коржич перед началом заседания.

В апелляции, как и в суде первой инстанции, обвинение поддерживает прокурор Юрий Шерснев.

В апелляционной жалобе потерпевшая Светлана Коржич называет приговор Минского областного суда «неоправданно мягким» и просит его отменить, назначив более суровое наказание — Евгения Барановского приговорить к 12 годам лишения свободы, Антона Вяжевича — к 11 годам, Егора Скуратовича — к 8 годам.

Адвокат Вяжевича также придерживается позиции: приговор от 5 ноября 2018 года стоит отменить, но совершенно по другим причинам. По мнению защитника, «обвинение во многом надуманное и сильно преувеличено следствием».

Как стало известно во время процесса, Евгений Барановский сам обратился в суд с просьбой его опросить. Конвой доставил Барановского в зал, но сегодня обвиняемый был немногословен. Он лишь сказал, что поддерживает свою апелляционную жалобу. С претензиями Светланы Коржич не согласен.

Как отмечает защитник Антона Вяжевича, нет связи между смертью Александра Коржича и действиями сержантов.

— Кто и когда установил, что Коржич испытывал нравственные страдания? — обращается к суду адвокат Кристина Марчук.

И приводит в пример, как во время судебного процесса было допрошено более 60 солдат, и никто из них не заявлял о нравственных страданиях. Коржич сам выбрал жить по дедовщине и пользовался определенными привилегиями.

— Высокий суд, прошу заметить, что я практически не имел отношения к Александру Коржичу. Было установлено, якобы дважды я находился возле него, когда кто-то заставлял отжиматься, — говорит обвиняемый Егор Скуратович.

Он считает, Светлана Коржич «не привела ни одного убедительного аргумента», чтобы суд назначил более суровое наказание.

— Я полностью согласна с приговором суда, но не я первая подавала жалобу, а защитники. Извините, но вы уже заврались, — обратилась к адвокатам потерпевшая Коржич.

Женщина возмущается тем, что уже не раз звучало: у ее сына был диагноз «соматоформная вегетативная дисфункция».

— Это не психическое заболевание, а состояние организма! Саша был здоровым, когда призывался в армию. (…) Вызывайте докторов, свидетелей. Это заболевание указал сам следователь. Так у нас половина зала с соматоформной дисфункцией, — говорит Светлана Коржич.

По мнению прокурора, судебное разбирательство было проведено всесторонне, обвиняемые действовали «дерзко, демонстративно, открыто». Версия мамы об убийстве сына не нашла своего подтверждения, это было самоубийство. Поэтому приговор Минского областного суда следует оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Определение судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда огласит в 15.00

Напомним, 5 ноября 2018 года Минский областной суд признал сержантов из Печей виновными в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича и приговорил Евгения Барановского к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Антона Вяжевича — к 7 годам, Егора Скуратовича — к 6 годам лишения свободы. В адрес министра обороны Андрея Равкова суд вынес частное определение.

После того как 3 октября 2017 года в подвале медроты был обнаружен Александр Коржич с майкой на голове и связанными шнурками, сержантам было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки), а Барановскому еще по ч. 1 ст. 205 (Кража). Потерпевшая Светлана Коржич не согласилась с официальной версией и с момента гибели единственного сына настаивает на одном: Александра убили.

— Мне кажется, все, что происходит, это страшный сон, он происходит не со мной. Пусть Саше Министерство обороны поставит памятник и напишут: «Освободителю Печей». Это мой сын открыл эти Печи, это гиблое место. Вы знаете, сколько там крови? Сколько молодых людей погибло? — эмоционально говорила во время процесса в Минском областном суде Светлана Коржич.