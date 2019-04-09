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Антон Геращенко: Аваков стал де-факто гарантом Конституции Украины

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  • 9.04.2019, 12:17
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Антон Геращенко

От главы МВД зависит честность проведения второго тура выборов президента.

Второй тур выборов президента Украины будет неспокойным, и от главы МВД Арсена Авакова будет зависеть сохранение стабильности в стране, заявил 8 апреля нардеп от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью каналу PolitekA.

"На сегодняшний день Аваков стал де-факто гарантом Конституции Украины. Как министр внутренних дел он гарантирует то, что выборы второго тура пройдут честно, и победу получит тот, кто набрал больше голосов, а не тот, кто очень хочет остаться президентом", – отметил он.

Геращенко добавил, что глава МВД и его подчиненные обеспечат защиту результатов выборов президента.

По результатам первого тура президентских выборов, который прошел 31 марта, во второй тур вышли Владимир Зеленский (30,24% голосов) и действующий глава государства, баллотирующийся на второй срок, Петр Порошенко (15,95%). Голосование назначено на 21 апреля.


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