В столице Судана во время акции протеста началась перестрелка
- 9.04.2019, 12:28
Выстрелы слышны в районе, где расположено здание Министерства обороны.
В столице Судана Хартуме во время акции протеста начались перестрелки. Перестрелки слышны в основном в районе, где расположено здание Министерства обороны Судана, где силы безопасности страны попытались силой подавить протесты против президента Омара аль-Башира, передает телеканал Al Jazeera (перевод – zn.ua).
Отмечается, что представители нацразведки, служб безопасности и полицейские применяют слезоточивый газ для разгона протестующих.
Отметим, сотрудники сил безопасности Судана задержали дочь лидера оппозиции Садика аль-Махди на фоне антиправительственных протестов.