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В столице Судана во время акции протеста началась перестрелка

  • 9.04.2019, 12:28

Выстрелы слышны в районе, где расположено здание Министерства обороны.

В столице Судана Хартуме во время акции протеста начались перестрелки. Перестрелки слышны в основном в районе, где расположено здание Министерства обороны Судана, где силы безопасности страны попытались силой подавить протесты против президента Омара аль-Башира, передает телеканал Al Jazeera (перевод – zn.ua).

Отмечается, что представители нацразведки, служб безопасности и полицейские применяют слезоточивый газ для разгона протестующих.

Отметим, сотрудники сил безопасности Судана задержали дочь лидера оппозиции Садика аль-Махди на фоне антиправительственных протестов.


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