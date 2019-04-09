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Куда поехать на Пасху в Европе

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  • 9.04.2019, 12:42
  • 1,207
Фото: Depositphotos

Лучшие направления для пасхального путешествия.

Уже совсем скоро христиане будут отмечать самый большой религиозный праздник года – Пасху-2019. Если вы еще не определились, куда поехать на Пасху в Европе-2019, как отдохнуть, куда пойти и как хорошо провести время, segodnya.ua советуют вам лучшие направления для пасхального путешествия.

Куда поехать на Пасху в Европе 2019:

Прага, Чехия

Фото: Depositphotos

Рекомендуем увидеть празднование католической Пасхи-2019 в Праге, где 21 апреля намечается огромное количество развлекательных событий. Самые интересные мероприятия, как обычно, приходится на Староместскую и Вацлавскую площади, где обустраиваются ярмарки с музыкой, танцами, угощениями, а также проводится дегустация пунша. В центре старого города можно будет купить много сувенирной пасхальной продукции, попробовать традиционные чешские блюда (трделники, пироги "иудушки", куличи), своими руками сплести плетку-помлазку, сделать трещотку или расписать пасхальное яйцо.

Главные дни в католической Пасхе – это Зеленый Четверг, Великая пятница и Белая суббота. Отмечаются они в последнюю неделю перед Пасхой.

Вена, Австрия

Фото: Depositphotos

Пасхальные праздники в Вене, которая признана лучшим городом для проживания, продолжаются две недели. И все это время в столице работают традиционные рынки, радующие изобилием и широким ассортиментом изделий художественного ремесла и лакомств. Самым масштабным пасхальным мероприятием является сказочный базар на дворцовой площади в Вене. Проходит он рядом с бывшей императорской резиденцией – дворцом Шенбрунн и представляет собой по-настоящему громкое и веселое зрелище.

Краков, Польша

Фото: Depositphotos

Хотя Краков и не столица, но именно сюда перед Пасхой предпочитают приезжать туристы и сами поляки. Почти вся территория Старого города превращается в сплошную ярмарку, с центром на Рыночной площади. Там можно приобрести цветы, декоративные раскрашенные яйца, фигурки ягнят и зайцев, сухоцветы для изготовления "пальмовых веток", игрушки и изделия народных промыслов.

В эти дни здесь также проходят фестивали народной музыки и праздники цветов, а также Фестиваль вкуса.


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