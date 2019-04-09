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Никола Антич: В Беларусь я приехал за титулами

  • 9.04.2019, 12:40
Никола Антич

Сербский защитник рассказал о своем знакомстве с белорусским футболом.

Сербский защитник солигорского «Шахтера» Никола Антич в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву рассказал о своем знакомстве с белорусским футболом.

- Переезд из «Войводины» в «Шахтер» — шаг вперед в твоей карьере?

- Полагаю, да. С прежним клубом не удалось выиграть ни одного трофея. В Сербии сложно что-то поделать с гегемонией «Црвены Звезды» и «Партизана» — начинаются закулисные игры, даже не хочу об этом говорить. В Беларусь я приехал за титулами. Хотел бы провести успешный год, выиграть чемпионат и Кубок. Но для этого надо очень много работать.

- Что раньше знал о белорусской лиге?

- Следил за ней, ведь в БАТЭ играет мой друг Александар Филипович. В Борисове был еще и Мирко Иванич, с которым полгода вместе защищали цвета «Войводины». Они говорили, что в Беларуси хороший, крепкий чемпионат. Уже и сам это вижу.

- Где познакомился с Филиповичем?

- Мы выступали за юниорскую сборную Сербии и в 2013 году выиграли чемпионат Европы в Литве. В финале со счетом 1:0 одолели французов, цвета которых защищали Марсьяль, Рабио, Лапорт. У нас тоже было хорошее поколение — например, Александар Митрович нынче в «Фулхэме».

- Выступая за «Войводину», ты забивал в квалификации Лиги Европы минскому «Динамо»…

- Выездной матч прошел в Бресте, поскольку в Минске стадион еще строился. Мы победили 2:0, я провел второй гол. Это был единственный мой визит в Беларусь до нынешнего года.

- Кроме Филиповича и Иванича, знаком с кем-то из «белорусских» сербов?

- Почти со всеми. Не знаю, может, только двух-трех человек.


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