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В Минске начали отключать отопление

  • 9.04.2019, 13:01
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На следующей неделе синоптики обещают еще большее потепление, но не исключены и обильные осадки.

В Минске начали отключать отопление, пишет tut.by. Мингорисполком принял решение об отключении отопления в административных зданиях с 9 апреля.

— Отопительный сезон для общественных, административных зданий, промышленных предприятий завершается с 9 апреля, — отметил главный инженер Минского городского жилищного хозяйства Владимир Лебедь. — После этого обычно отключают батареи в жилых домах и в последнюю очередь в социальных объектах (в учебных учреждениях, детских садах, больницах и поликлиниках).

По его словам, пока ежесуточный температурный режим держится на уровне плюс шесть градусов, поэтому все остальные обогреваемые строения находятся в режиме протапливания. На следующей неделе синоптики обещают еще большее потепление, но не исключены и обильные осадки, что может отодвинуть срок отключения отопления на несколько дней.

В 2018 году отопление отключали пять дней: с 5 по 10 апреля.


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