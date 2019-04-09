Куда пропал активист «Европейской Беларуси» Артем Черняк? 2 9.04.2019, 13:27

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Артем Черняк

Местонахождение активиста до сих пор неизвестно.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артем Черняк был задержан 7 апреля перед началом молитвы за Беларусь и Куропаты, которая прошла возле Свято-Духова кафедрального собора Минска.

Местонахождение активиста до сих пор неизвестно. Об этом Charter97.org сообщил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

Напомним, что сегодня за «призыв к молебну» был арестован на 15 суток лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич. Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский получил 13 суток ареста.

За защиту Куропат на 15 суток арестован лидер партии «Белорусская Христианская демократия» Павел Северинец.

За размещение в социальных сетях информации о молебне провела в тюрьме трое суток и оштрафована на крупную сумму режиссер и общественная активистка Ольга Николайчик.