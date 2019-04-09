В Минске на проспекте Независимости столкнулись автобус и маршрутка 9.04.2019, 13:30

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Пострадали несколько человек.

На столичном проспекте Независимости столкнулись автобус и маршрутное такси. Об этом сообщили tut.by в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла днем 9 апреля. По предварительной информации, маршрутка и автобус ехали по проспекту со стороны улицы Сурганова в направлении улицы Бровки. В какой-то момент водитель маршрутного такси при перестроении из второй полосы в первую не уступил дорогу автобусу — произошло столкновение.

В результате ДТП в салоне автобуса упали и получили травмы два пассажира. Для оказания необходимой медицинской помощи их доставили в больницу.