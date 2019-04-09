В Казахстане дочь Назарбаева отказалась участвовать в президентских выборах 4 9.04.2019, 13:28

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Дарига Назарбаева

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Дарига Назарбаева не будет баллотироваться на высший государственный пост.

Старшая дочь ушедшего в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на помощницу Назарбаевой Сауле Мустафаеву, cообщает РБК.

«Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться», — приводит ее слова портал.

Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента страны, с 20 марта она возглавила сенат парламента Казахстана. До нее спикером был Касым-Жомарт Токаев, который стал президентом после отставки Нурсултана Назарбаева. В политику она пришла еще в середине 2000-х, став депутатом нижней палаты парламента, в 2015–2016 годах она была зампредом правительства страны. С 2016 года она перешла в верхнюю палату, возглавив комитет по международным отношениям, обороне и безопасности.