Олег Ляшко заявил, что никого не поддерживает во втором туре выборов в Украине 7 9.04.2019, 13:41

Олег Ляшко

Фото: ТАСС

Кандидат от Радикальной партии набрал в первом туре 5%.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который участвовал в первом туре президентских выборов, заявил, что он и его соратники не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты во втором туре.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Ни я, ни моя команда не поддерживаем никого из кандидатов, никого из тех, что сегодня есть, мы не поддерживаем", - заявил Ляшко.

Ляшко объяснил такую позицию тем, что кандидаты, претендующие на должность главы государства, соревнуются не идеями и программами, а анализами.