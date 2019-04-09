Олег Ляшко заявил, что никого не поддерживает во втором туре выборов в Украине

Олег Ляшко заявил, что никого не поддерживает во втором туре выборов в Украине7
- 9.04.2019, 13:41
Кандидат от Радикальной партии набрал в первом туре 5%.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который участвовал в первом туре президентских выборов, заявил, что он и его соратники не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты во втором туре.
Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании во вторник, передает "Интерфакс-Украина".
"Ни я, ни моя команда не поддерживаем никого из кандидатов, никого из тех, что сегодня есть, мы не поддерживаем", - заявил Ляшко.
Ляшко объяснил такую позицию тем, что кандидаты, претендующие на должность главы государства, соревнуются не идеями и программами, а анализами.