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Белорус Эдуард Занковец возглавил санкт-петербургское «Динамо»

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  • 9.04.2019, 13:59
Эдуард Занковец
Фото: hawk.ru

Предыдущим местом работы специалиста был братиславский «Слован».

Белорусский наставник Эдуард Занковец назначен новым главным тренером санкт-петербургского "Динамо", которое выступает в Высшей хоккейной лиге.

Предыдущим местом работы специалиста был братиславский "Слован", который он покинул по окончании сезона-2017/18, сообщает pressball.by.

В текущем сезоне ВХЛ "Динамо" финишировало на 14-м месте в регулярном чемпионате. В первом раунде Кубка Петрова (1/8 финала) питерцы уступили нефтекамскому "Торосу" 2:3 в серии до трех побед.

В качестве игрока Занковец выступал за минское "Динамо", омский "Авангард" и нижегородское "Торпедо", а также играл в чемпионатах Германии и Финляндии. В составе национальной сборной Беларуси он выступал на двух Олимпиадах.

Тренерскую карьеру Занковец начал также в минском "Динамо". Позже работал главным тренером национальных сборных Беларуси и Казахстана. Кроме того, в качестве главного тренера возглавлял "Барыс" и "Слован". Также он работал в качестве помощника главного тренера в "Авангарде" и СКА, — информирует офсайт питерского "Динамо".


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