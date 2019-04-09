Секрет долголетия раскрыт: ученые назвали главные факторы 4 9.04.2019, 14:11

1,911

Существует целый ряд факторов, влияющих на возможность дожить до глубокой старости.

Ученые выяснили, что генетика занимает далеко не первое место среди факторов, влияющих на долголетие. Исследования показали, что гены могут указать на возможность достижения долголетия человеком лишь в 10 % случаев. В остальном же существует целый ряд факторов, влияющих на возможность дожить до глубокой старости, пишет lenta.ua.

Специалисты заявили, что во многом на продолжительность жизни человека влияет его питание. Люди с высоким уровнем дохода могут позволить себе приобретение качественных продуктов и оплату качественных медицинских услуг. Поэтому среди богатых нередко встречаются долгожители.

Одним из важных факторов признана активность: умственная и физическая. При умеренных физических нагрузках укрепляется иммунитет, а также замедляются процессы старения в организме. Умственная деятельность способствует улучшению когнитивных функций мозга и держит его в тонусе.

Интересным фактом является то, что согласно исследованию, продолжительность жизни увеличивается при наличии любимого человека. Семейные люди живут дольше, чем одинокие в силу того, что они реже испытывают стресс.

Ученые добавили, что оптимисты живут дольше пессимистов, так как первые реже сталкиваются с депрессией, которая может стать причиной усугубления хронических болезней.