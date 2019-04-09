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В Волковыске автомобиль въехал в людей на остановке

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  • 9.04.2019, 14:20
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Над водителем пытались устроить самосуд.

В Волковыске автомобиль врезался в людей, которые стояли на остановке. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на портал «Волковыск.by».

Инцидент произошел днем 9 апреля около городского парка. По предварительной информации, водитель Peugeot не справился с управлением, на высокой скорости выехал на тротуар и совершил наезд на людей, ожидающих на остановке общественный транспорт.

Как сообщают свидетели, в результате ДТП есть пострадавшие, в том числе — ребенок. По словам очевидцев, над водителем пытались учинить самосуд.


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