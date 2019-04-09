Коломойский требует в суде вернуть ему акции «ПриватБанка»
- 9.04.2019, 14:22
Экс-акционер решил расширить исковые требования.
Представители экс-владельца национализированного «ПриватБанка» Игоря Коломойского расширили исковые требования в деле о признании незаконной продажи акций банка Минфину в декабре 2016 года.
Как передает корреспондент LIGA.net, иск был дополнен требованием восстановить Коломойского и компанию Triantal Investment s Ltd в статусе акционеров банка. Ходатайство адвокаты Коломойского подали в ходе заседания Хозсуда Киева 9 апреля.
«Суд удовлетворил ходатайство - это промежуточное решение. Заседание продолжится 16 апреля», - сообщили в «ПриватБанке», который выступает в разбирательстве третьей стороной.
В свою очередь Минфин просил суд оставить дело без рассмотрения из-за технических нарушений, но получил отказ.
Суд объявил перерыв в заседании до 10:30 16 апреля.
«ПриватБанк» был национализирован в декабре 2016 года. До этого им владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
В начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит «ПриватБанка» и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков. Коломойский называет эти обвинения «фейком». Он также заявлял о готовности вернуть выведенные деньги «ПриватБанку», если факт вывода будет доказан в суде.
Коломойский пытается отменить национализацию банка. В конце февраля 2019-го он подал десятки судебных исков.
Окружной суд Киева закончил рассмотрение по существу иска Коломойского к НБУ, Кабмину и другим ведомствам в деле о национализации ПриватБанка и переходит к судебным дебатам в закрытом режиме. Следующее заседание состоится 18 апреля.