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Коломойский требует в суде вернуть ему акции «ПриватБанка»

  • 9.04.2019, 14:22
Игорь Коломойский

Экс-акционер решил расширить исковые требования.

Представители экс-владельца национализированного «ПриватБанка» Игоря Коломойского расширили исковые требования в деле о признании незаконной продажи акций банка Минфину в декабре 2016 года.

Как передает корреспондент LIGA.net, иск был дополнен требованием восстановить Коломойского и компанию Triantal Investment s Ltd в статусе акционеров банка. Ходатайство адвокаты Коломойского подали в ходе заседания Хозсуда Киева 9 апреля.

«Суд удовлетворил ходатайство - это промежуточное решение. Заседание продолжится 16 апреля», - сообщили в «ПриватБанке», который выступает в разбирательстве третьей стороной.

В свою очередь Минфин просил суд оставить дело без рассмотрения из-за технических нарушений, но получил отказ.

Суд объявил перерыв в заседании до 10:30 16 апреля.

«ПриватБанк» был национализирован в декабре 2016 года. До этого им владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит «ПриватБанка» и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков. Коломойский называет эти обвинения «фейком». Он также заявлял о готовности вернуть выведенные деньги «ПриватБанку», если факт вывода будет доказан в суде.

Коломойский пытается отменить национализацию банка. В конце февраля 2019-го он подал десятки судебных исков.

Окружной суд Киева закончил рассмотрение по существу иска Коломойского к НБУ, Кабмину и другим ведомствам в деле о национализации ПриватБанка и переходит к судебным дебатам в закрытом режиме. Следующее заседание состоится 18 апреля.


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