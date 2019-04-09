На белорусско-литовской границе белоруску задержали за упаковку «Терафлю» 1 9.04.2019, 14:40

Что нужно знать, чтобы не было проблем на границе.

«Купила «Терафлю» в Литве. На границе узнала, что это не горячее питье от простуды, а запрещенный препарат! Кто-нибудь из вас, зная лекарство, перечитывает его состав в аптеке другой страны?» - написала в социальной сети минчанка Галина (имя изменено. - Ред.), которая попала в неприятную ситуацию, купив препарат, для которого даже рецепт не нужен. Об этом пишет kp.by.

Она и подумать не могла, что в нем содержится вещество, которое приравнивается к наркотику. Поэтому коробочка с препаратом лежала в багажнике автомобиля на виду и сразу привлекла внимание при осмотре машины на пропускном пункте. Дальше - как в криминальном детективе: личный досмотр, показания, следственные действия и наказание. Чем обернется для белоруски покупка упаковки Терафлю, решит суд.

Как провезти лекарство с психотропным компонентом, если его назначил врач?

- Если прием таких лекарств необходим в медицинских целях, нужно запастись подтверждающими документами - выпиской из медицинской документации (заверенной подписью главного врача и печатью медучреждения), копиями бумажных рецептов, при их наличии, - рассказала Татьяна Линник, инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни. - При обращении за медицинской помощью в иностранном государстве стоит помнить, что если вам врач выписывает какой-либо препарат, то рецепт или иной медицинский подтверждающий документ на него должен быть переведен на русский или белорусский язык и нотариально заверен.

При перевозке лекарства, содержащего в своем составе наркотическое или психотропное вещество, таможню надо проходить по красному коридору, задекларировав лекарственные препараты. При этом не забывайте про обязательное наличие подтверждающих документов.

Ввоз на территорию Беларуси таких препаратов даже для личного пользования ограничен: содержащие наркотические вещества - в количестве, не превышающем недельную потребность, а препараты, в составе которых есть психотропные вещества, - не более 90 разовых доз. Препараты должны быть обязательно в заводской упаковке!

За незаконное перемещение через границу наркотических и психотропных веществ, а также за их хранение и незаконный оборот предусмотрена уголовная ответственность по ст. 328 и 328-1 УК РБ. Это чревато лишением свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

С трамадолом - на красный коридор!

Название лекарства и действующего вещества, что в нем содержится, - это не одно и то же. Поэтому при покупке препарата за границей придется внимательно изучить его состав. А он у разных производителей различается.

- Если «Терафлю» или другой препарат содержат в своем составе незначительное количество наркотического средства или психотропного вещества, то эти препараты относятся к комбинированным лекарственным средствам, содержащим наркотические средства и психотропные вещества, - отмечает Татьяна Линник. - При этом существенную роль играет концентрация активного вещества. Если она не превышает определенного порогового значения (они указаны в Постановлении №89 Министерства здравоохранения от 31.07.2009, подробнее об этом - на сайте KP.BY), то перемещать через границу указанные лекарства можно, не декларируя по общим нормам.

Кстати, в «Терафлю», который Галина купила в Литве, псевдоэфедрин в количестве 60 мг превысил допустимый лимит, не подлежащий декларированию, на 10 мг.

- В перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю и декларированию при пересечении границы входят трамадол, барбитал, диазепам, морфин, бромазепам, эфедрон, кодеин, - напомнила Татьяна Линник.

Запомните некоторые препараты, которые при въезде в Беларусь придется декларировать: Theraflu ND, Solpadein, Sudafed, Relanium, Alprox, Cirrus, Pseudophedrin, Lorafen, «Феназепам», Zolpidem, Estazolam, Stilnox, Lexotam и др.

Что не так с псевдоэфедрином?

Псевдоэфедрин (лат. Pseudoephedrinum) изначально был в составе «Терафлю». Но когда умельцы научились делать из этого вещества наркотик метамфетамин, многие производители заменили псевдоэфедрин на другой компонент. «Терафлю», который продается в белорусских аптеках, не содержит псевдоэфедрин. А вот в одноименном препарате из литовских аптек он есть.

А КАК У НИХ?

В каждой стране есть свои правила перевозки лекарств. Чтобы не было неприятностей на таможне, лучше перед поездкой выяснить эту информацию. В Литву и Польшу запрещается ввозить, например, корвалол из-за высокого содержания фенобарбитала. У вас могут потребовать на него рецепт.

Пороговые значения, указанные в Постановлении №89:

• кодеин - 100 мг и более в комбинации с другими фармацевтическими субстанциями на одну дозу - для дозированных лекарственных средств и более 2,5% в одной индивидуальной упаковке - для недозированных лекарственных средств;

• декстропропоксифен - 135 мг и более в комбинации с другими фармацевтическими субстанциями на одну дозу - для дозированных лекарственных средств и более 2,5% в одной индивидуальной упаковке - для недозированных лекарственных средств;

• декстрометорфан - 20 мг и более в комбинации с другими фармацевтическими субстанциями на одну дозу - для дозированных лекарственных средств и более 0,5% в одной индивидуальной упаковке - для недозированных лекарственных средств;

• псевдоэфедрин - 50 мг и более в комбинации с другими фармацевтическими субстанциями на одну дозу - для дозированных лекарственных средств и более 0,5% в одной индивидуальной упаковке - для недозированных лекарственных средств;

• фенобарбитал - 20 мг и более в комбинации с другими фармацевтическими субстанциями на одну дозу - для дозированных лекарственных средств и более 2% в одной индивидуальной упаковке - для недозированных лекарственных средств;

• эфедрин - 5 мг и более в комбинации с другими фармацевтическими субстанциями на одну дозу - для дозированных лекарственных средств и более 1% в одной индивидуальной упаковке - для недозированных лекарственных средств.