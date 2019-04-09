Партия Эрдогана требует провести в Стамбуле повторные выборы 1 9.04.2019, 15:09

Партия подаст срочное заявление в Верховный избирательный совет.

Руководящая Партия справедливости и развития Турции требует провести повторные выборы мэра Стамбула.

Об этом заявил заместитель председателя партии Али Ихсан Явуз, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

По его словам, партия подаст срочное заявление в Верховный избирательный совет по поводу нарушений в стамбульском районе Буюкджекмече с требованием провести новое голосование по всему Стамбулу.

В понедельник избирательный совет частично отказал Партии справедливости и развития, позволив пересчет голосов только в 51 избирательной урне в 21 из 39 районов.

Местные выборы в Турции состоялись 31 марта. На них партия власти Эрдогана в целом победила, однако проиграла в ключевых крупных городах Турции, в частности, потеряла должность мэра в Анкаре.

Партия Эрдогана также решила обжаловать результаты выборов во всех районах Стамбула, где провластный кандидат проиграл оппозиционеру всего на 25 тысяч голосов.