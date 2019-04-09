ВВС: Шестеро кандидатов в президенты Мадагаскара получали деньги от россиян 9.04.2019, 15:24

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Российские «туристы» приехали на Мадагаскар с чемоданами наличности.

В одной из самых бедных стран Африки на Мадагаскаре прошла одна из самых дорогих предвыборных кампаний в мире, в которой принимали участие политтехнологи из России. Об этом говорится в расследовании "Русской службы BBC".

Два бывших кандидата в президенты Мадагаскара рассказали, что получали от "туристов" из России по несколько тысяч евро наличными. Взамен с кандидатами заключали контракт, что ближе ко дню голосования – 7 ноября 2018 года – они должны были поддержать креатуру россиян, которая будет иметь наилучшие шансы выйти во второй тур. Собеседники "Русской службы BBC" утверждают, что россияне заключили подобные сделки по меньшей мере с шестью кандидатами из 36.

Иностранное финансирование предвыборных кампаний не запрещено законами Мадагаскара. О получении денег от россиян рассказали бывший премьер-министр Мадагаскара Жан Березики и основатель Церкви Апокалипсиса пастор Андре Кристиан Мэйлхол.

По словам пастора, россияне принесли ему в чемодане €12 тыс. залога для участия в выборах и еще €5 тыс. на предвыборную кампанию. Когда опросы показали, что кандидат не проходит во второй тур, россияне потребовали от Мэйлхола остановить предвыборную кампанию, однако пастор отказался.

Мэйлхол сообщил, что встречался с тремя россиянами – пиарщиком Романом Поздняковым, бывшим функционером финансовой пирамиды "МММ" Андреем Крамаром и переводчиком Владимиром Боярышевым.

По словам Березики, ему россияне предложили $2 млн, но в итоге дали только "очень небольшую сумму".

Кроме денег политтехнологи предлагали кандидатам в президенты Мадагаскара агитационные материалы, организовывали для них встречи с избирателями и митинги. Несколько участников предвыборных акций рассказали, что получили деньги за участие в протестах.

В итоге Мэйлхол набрал в первом туре выборов 1,27% голосов, Березики – 0,31%. В итоге президентом Мадагаскара стал бывший глава государства, медиамагнат Андри Радзуэлина.

Мэйхол утверждает, что после первого тура выборов его российский телохранитель Константин ушел работать на Радзуэлину. Он предположил, что российские политтехнологи переключились на поддержку фаворита.

Березики рассказал, что россияне требовали от него поддержать другого кандидата, но он отказался. Глава предвыборного штаба экс-премьера рассказал, что россияне якобы предлагали кандидату поддержать Радзуэлину, однако доказательств этому нет.

Радзуэлина в комментарии "Русской службы BBC" заверил, что не является кандидатом от какой-либо страны.

20 ноября 2018 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что военнослужащие-контрактники и политические консультанты структур российского бизнесмена и владельца кейтерингового бизнеса Евгения Пригожина работают в 10 странах Африки: Демократической Республике Конго, Судане, Ливии, Анголе, Мадагаскаре, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике, Зимбабве и Центральноафриканской Республике (ЦАР).

По данным собеседников агентства, российские наемники и консультанты оказывают услуги по безопасности, вооружению и организации предвыборных кампаний "в обмен на права на добычу полезных ископаемых и другие возможности".

По информации агентства, политтехнологи Пригожина помогали кандидату в президенты Зимбабве Эммерсону Мнангагве проводить предвыборную кампанию (он был избран президентом в ноябре 2017 года).