Наразгоняли

Наразгоняли2
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 9.04.2019, 15:37
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За столько лет можно было выучить основополагающее правило путинской РФ.
Пятеро экс-бойцов московского ОМОНа, являющиеся ветеранами легендарной обороны Болотной площади от граждан, желающих жить в свободной и демократической стране, а не при путинской восточной деспотии, записали слезное видеообращение к Его Величеству, пожаловавшись на выселение из служебного жилья.
В 2010 году им предоставили жилье как бойцам московского ОМОНа, но после выхода на пенсию они получили уведомление о выселении из нежилого помещения. При этом сотрудники ОМОНа платили за коммунальные услуги в жилом помещении.
Руководство Нацгвардии обещало перевести дом в разряд жилого помещения и не выселять пенсионеров, однако так и не сделало это.
Как говорится, "за что боролись, на то и напоролись". Защищали власть чекистов, жуликов и воров — "благодарность" не заставила себя долго ждать.
За столько лет можно было выучить основополагающее правило путинской РФ: "Кремль всегда спишет тебя в утиль, как только ты перестанешь быть ему полезным".
Телеграм-канал «Запретное мнение»