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Наразгоняли

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 9.04.2019, 15:37
  • 1,871
Фото: Reuters

За столько лет можно было выучить основополагающее правило путинской РФ.

Пятеро экс-бойцов московского ОМОНа, являющиеся ветеранами легендарной обороны Болотной площади от граждан, желающих жить в свободной и демократической стране, а не при путинской восточной деспотии, записали слезное видеообращение к Его Величеству, пожаловавшись на выселение из служебного жилья.

В 2010 году им предоставили жилье как бойцам московского ОМОНа, но после выхода на пенсию они получили уведомление о выселении из нежилого помещения. При этом сотрудники ОМОНа платили за коммунальные услуги в жилом помещении.

Руководство Нацгвардии обещало перевести дом в разряд жилого помещения и не выселять пенсионеров, однако так и не сделало это.

Как говорится, "за что боролись, на то и напоролись". Защищали власть чекистов, жуликов и воров — "благодарность" не заставила себя долго ждать.

За столько лет можно было выучить основополагающее правило путинской РФ: "Кремль всегда спишет тебя в утиль, как только ты перестанешь быть ему полезным".

Телеграм-канал «Запретное мнение»


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