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Лукашенко: Надо кого-то догрузить колхозами и совхозами

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  • 9.04.2019, 15:40
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Диктатор съездил в Логойский район.

Лукашенко потребовал повысить уровень дисциплины в сельском хозяйстве и рассчитывать в большей степени на собственные силы. Об этом он заявил 9 апреля во время рабочей поездки в Логойский район Минской области, сообщает пресс-служба диктатора.

Во время поездки Лукашенко уделил особое внимание работе тех хозяйств Логойского района, которые ранее были переданы в качестве подшефных организаций крупным предприятиям и частным структурам. «Хочу посмотреть, как эти подшефные, говоря по старинке, хозяйства работают. Думаю, надо кого-то еще догрузить дополнительно колхозами, совхозами. Допустим, МТЗ или «Белоруснефть», — отметил правитель.

Он считает, что такие меры помогут отстающим хозяйствам. При этом он подчеркнул, что власти будут такие предприятия особо контролировать. Лукашенко также поинтересовался, как в Логойском районе работают хозяйства, которые переданы под шефство частным компаниям. Он подчеркнул, что развитие такого взаимодействия с частными структурами возможно только в случае их эффективной и плодотворной работы на земле.


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