Григорий Месежников: Сравнивать нового президента Словакии и Зеленского не совсем корректно 9.04.2019, 15:49

Григорий Месежников

В чем же заключается такой феноменальный успех Чапутовой на президентских выборах?

Новый президент Словакии и новое лицо в словацкой политике Зузанна Чапутова вступит на пост главы государства 15 июня. Некоторые комментаторы уже сравнивают словацкую электоральную ситуацию с украинской президентской кампанией.

Почему это не вполне корректно, и какими могут быть политика и вызовы во взаимодействии с правительством нового президента дружественной Украине Словакии – в эксклюзивном интервью собственному корреспонденту «Укринформа» рассказал президент Института общественных проблем (г. Братислава) Григорий Месежников.

УСПЕШНАЯ ПРАВОЗАЩИТНИЦА С «ЗАРУБИНОЙ НА ПРИКЛАДЕ»

- Григорий, Словакия – государство с парламентской формой правления. Насколько важна роль президента в политической жизни страны и ее граждан?

- Хочу отметить, что в Словакии президентской вертикали власти нет. Да, президент – это глава государства, который имеет в том числе и серьезные полномочия. Но все-таки в стране не президентская, а парламентская система правления. Полномочия главы государства касаются ветирования законов и назначения на важные министерские должности в правительстве, членов Конституционного суда. Формально, президент – также главнокомандующий вооруженными силами. Но глава государства не вступает в отношения с правительством на партийной основе, вообще не участвует в партийной политике. Поэтому в таком процессе важную роль играет прежде всего личностный фактор, ценностные и идейные преференции президента и премьера.

- Расскажите украинской аудитории о новом президенте Словакии.

- Она общественная активистка с солидным опытом гражданской адвокации. Зузанна Чапутова работала в общественной организации типа legal clinic, которая защищает граждан от посягательств на их права со стороны власти и бизнеса. Новый президент была в свое время достаточно успешна в этой деятельности.

У нее даже есть, как говорится, «на прикладе зарубина». Будущий президент добилась отмены решения местных органов власти касательно коррупционных схем в деятельности мусорной свалки возле курортного городка Пезинок. Она разоблачила махинации, связанные с этим мусорохранилищем.

- Новая глава государства известна, в первую очередь, как правозащитница. Но теперь она – новое лицо в словацкой политике. Какую идеологию поддерживает президент?

- Относительно начала политической деятельности Чапутовой, в течение предыдущего года она была заместителем председателя партии Прогрессивная Словакия. Это небольшая, непарламентская политическая сила социально-либеральной, скорее всего – левоцентристской ориентации. Сегодня партия, которая стоит за новым президентом, имеет рейтинг популярности около 10 процентов, причем после ее избрания он вырос до 14-ти.

СЛОВО ДЖЕНТЛЬМЕНА И РЕЙТИНГ, КАК РАКЕТА

- Тогда в чем же заключается такой феноменальный успех Чапутовой на президентских выборах?

- Переломным моментом в избирательной кампании на тот момент еще будущего президента стала договоренность с другим кандидатом Робертом Мистриком, который имеет схожие с ней политические взгляды. Это известный словацкий ученый-химик, успешный предприниматель.

Суть договоренности была в том, что тот, кто будет иметь более низкий рейтинг, снимет кандидатуру в пользу более сильного партнера. Тренд более успешного продвижения Чапутовой в определенный момент стал очевидным, и, как джентльмен, соблюдающий договоренности, Мистрик за три недели до выборов снял свою кандидатуру и поддержал, как впоследствии оказалось, будущего президента. После этого ее рейтинг взлетел, как ракета.

- То есть произошел, как это называют политтехнологи, «переток» электората?

- В течение двух-трех дней электоральные симпатии правозащитницы выросли с 20 до 40 процентов и выше. А по последним опросам, перед первым туром рейтинг даже зашкаливал за пятьдесят процентов.

Люди поняли, что появилась возможность поддержать этого относительно незнакомого для многих кандидата. В пользу Чапутовой высказались ряд политических партий, интеллектуалы, деятели культуры, а также действующий президент Андрей Киска.

Произошла невероятная политическая динамика, с которой словацкая политика раньше не встречалась. Это был шок, потрясение. Относительно незнакомая для широких масс активистка с либеральными взглядами, но активная правозащитница и борец с коррупцией, стала первой женщиной-президентом в истории Словакии.

«КОНСЕРВАТОРУ» ШЕФЧОВИЧУ ИЗБИРАТЕЛИ НЕ ПОВЕРИЛИ

- А что же опытный политик и дипломат Марош Шефчович – главный оппонент Чапутовой в президентской гонке?

- Марош Шефчович шел на выборы от правящей партии SMER, которая сейчас борется со своими проблемами, имея в своем «файле» некоторую «токсичность», включая обвинения в коррупции, в связях з мафией. В отличие от либеральной Чапутовой, Шефчович начал строить избирательную кампанию, основываясь на традиционных консервативных ценностях, в частности – связанных с католицизмом, на неодобрении и критике предоставления некоторых прав однополым парам. Этим он пытался завладеть голосами избирателей кандидатов с ультраконсервативной, радикально-националистической, экстремистской направленностью. Но это не принесло ему успеха. Избиратели ему не особенно поверили.

По моему мнению, такой позицией Шефчович отступил от своих социально-либеральных ценностей, которые были для него характерны на посту вице-президента Еврокомиссии в Брюсселе.

«БОРЬБА СО ЗЛОМ», НО НИКАКОЙ АГРЕССИИ

- Каковы перспективы отношений и взаимодействия нового президента с правительством, где большинство имеет партия довольно непростого и противоречивого политика Роберта Фицо?

- Здесь все будет очень сложно. Чапутова являлась активным представителем широкого общественного движения, которое возникло после убийства в феврале 2018 года словацкого журналиста Яна Куцьяка. Она, имея личный опыт борьбы с местной мафией, переключилась на центральный уровень правозащитной деятельности. Что интересно, жестким оппонентом Чапутовой в деле о пезинокском мусорохранилище, а это происходило еще лет 10 назад, был бизнесмен Мариан Кочнер, который сейчас обвиняется в организации убийства Куцьяка. Он уже полгода сидит в тюрьме, ожидает суда.

Основной лозунг президентской кампании Чапутовой был – «Совместная борьба со злом». А «зло» как раз символизировала деятельность правительства во главе с лидером ныне правящей партии SMER Робертом Фицо и органов правопорядка. Кампания Чапутовой была очень спокойная: никакой агрессии, истерии, отсутствие острых ответов на словесные нападения. Главный мессидж – объединить население и решать проблемы.

В таких условиях, я думаю, новому президенту будет очень трудно сжиться с нынешним правительством. Но это, как я прогнозирую, будет продолжаться до марта 2020 года, когда должны состояться очередные парламентские выборы. Эти девять месяцев Чапутовой нужно будет продержаться, если отношения будут напряженными, в чем я не сомневаюсь. Фицо сейчас находится под давлением, его рейтинг и популярность партии падают. Президентские выборы он, по сути, тоже проиграл – его ставленник не прошел. Фицо будет вести себя агрессивно. Поэтому и новому президенту придется быть жестче, чем во время избирательной кампании.

С АВТОРИТЕТОМ И ОПЫТОМ ПОРОШЕНКО – СЛОВАКИИ СПОКОЙНЕЙ

- «Отработав» избирательную кампанию у себя дома, что словацкие эксперты думают о президентской гонке в Украине и ее главных фаворитах?

- Мое мнение отображает позицию отдельных словацких экспертов и заключается в том, что из того спектра кандидатов, которые имели реальную возможность участвовать в первом туре, все-таки, Петр Порошенко являлся наиболее предпочтительным. Это подтверждают и его опыт, и авторитет на Западе, и достигнутые результаты в отражении российской агрессии, утверждение демократии в Украине. Это политик, который уже многое доказал в своей деятельности. Его переизбрание было бы очередным сильным сигналом Москве, которая не оставляет попыток ослабить Украину.

С другой стороны, конечно, в информационном пространстве Словакии негатива в восприятии борьбы за президентское кресло в Украине добавили коррупционные скандалы относительно «Укроборонпрома».

- Сейчас много говорят, сравнивают, проводят параллели между Чапутовой и Зеленским. Отмечают, что, вот, новые лица пришли в политику. Как вы это оцениваете?

- В Словакии также можно услышать комментарии, которые связывают победу Зузанны Чапутовой с успехом в первом туре Владимира Зеленского. Главный акцент делается на том, что это люди с незапятнанной репутацией, раньше не связанные с политикой, привлекают и консолидируют избирателей. Думаю, что это не совсем корректное сравнение. При всем уважении к обоим, хочу напомнить, что новый президент Словакии все-таки общественной политикой занимается более 15 лет. Она – никакой не новичок. Чапутова имеет огромный опыт, связанный с развитием общества, за ней стоит реальная публичная работа.

Не зависимо от результатов президентских выборов в Украине, у России не должна появиться надежда и возможность изменить политику Киева, добиться, чтобы страна отошла от европейского стратегического курса. Для Словакии это очень важно – видеть перспективы Украины как члена Евросоюза и НАТО.

И внешнеполитическая линия президента Зузанны Чапутовой очень важна и выгодна для Украины. Новый глава государства станет дополнительной гарантией такой политики.