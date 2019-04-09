Как 16-летняя брестчанка бьет рекорды Герасимени и хочет выиграть Олимпиаду в Токио 9.04.2019, 16:22

Что известно об Анастасии Шкурдай.

Последний десяток лет белорусское плавание практически в одиночку вытягивала Александра Герасименя. Спортсменка выигрывала чемпионаты мира и Европы на большой и короткой воде, взяла три медали на Олимпийских играх, пишет tribuna.com.

С уходом Герасимени в декрет в нашем плавании должно было стать совсем грустно, но нет, есть новые герои. Точнее, героиня.

Брестчанка Анастасия Шкурдай в свои 16 дерзко выигрывает взрослые соревнования в нашей стране и за ее пределами, а также бьет рекорды титулованной соотечественницы.

Что вы о ней знаете?

Родилась с неразвернутыми легкими

Анастасия появилась на свет 3 января 2003 года в обычной семье из спального района Бреста. Родилась девочка восьмимесячной и первые недели жизни провела в больнице с воспалением легких.

До школы в семье вообще никто не помышлял о том, что дочка займется спортом – у нее были проблемы со здоровьем. «В детском саду мы в месяц дважды бывали на больничном. Всегда. Она родилась с неразвернутыми легкими, жидкость вытекала, в реанимации лежала. Мы в три месяца уже с воспалением легких в больнице с ней побывали», – вспоминает мама Валерия Шкурдай.

Хотели отдать в танцы

Врачи даже отговаривали от спорта. «Они [Анастасия и брат Никита – Tribuna.com] когда маленькие были, их хирург поставил спинами и спросил: «У кого в семье такая фигура?» Абсолютно одинаковые: плечи, бедра и длиннющие ноги. Хирург сказал: «Сыну плавание 100 процентов, а девочку ни в коем случае – викинг вырастет. Только на танцы». Я и мечтала, что Настя будет танцевать – а получилась русалка», – констатирует мама.

Несмотря на рекомендацию, родители отдали детей в бассейн для физического развития. Семилетней Анастасии занятия понравились. «Я по ней вижу, что это ее жизнь – не то что она себя заставляет. Если заболела и вынуждена пропустить тренировку, она расстраивается. Не может отдыхать. Если фильм смотрит, то начинаются упражнения: закрывается в комнате, берет «резину» (эластичную ленту) и занимается. Выходит – майка мокрая. Бывало такое, что на улице морозы за минус 20, а ей к 8.00 на тренировку. Я ей говорила: «Давай тренеру позвоню, скажу, что у тебя температура была, что ты простудилась». Нет! Она мне: «Мама, ты же мама. Как ты такое можешь говорить?!» Шарфом обмоталась – и по сугробам пошла», – удивлялась мать пловчихи.

Просыпается в 5 утра

В 2017-м Анастасия из обычной школы перешла в брестское училище олимпийского резерва. Смена места учебы повлияла на распорядок дня. Шкурдай просыпается в 5 утра, а через два часа ее уже ждет первая тренировка под руководством Ольги Ясенович. Потом учеба, после которой пловчиха снова отправляется в бассейн. Последнее занятие заканчивается в 18:00. Вечера в тренировочные дни также не содержат ничего интересного. «Прихожу домой, ем, делаю уроки и ложусь спать», – рассказывала про распорядок дня Анастасия.

Если у спортсменки выдается полчаса свободного времени, она любит почитать. В воскресенье, единственный выходной, Анастасия может сходить с друзьями в кино, если нет соревнований. «Скромная, вместе с тем волевая, настойчивая, целеустремленная и трудолюбивая. Говорит, если бы не учеба в школе, еще бы на бокс пошла», – говорит мама.

Через семь лет фанатичного занятия плаванием стали появляться первые серьезные результаты.

В 14 лет стала мастером спорта международного класса

Анастасия получила это звание после того, как в 2017 году на юниорском первенстве Беларуси проплыла 50 метров баттерфляем за 26,37 секунды. Пловчиха не только улучшила свой лучший результат на полсекунды, но и на одну десятую превзошла норматив МСМК. На все про все белоруске понадобился 21 гребок и два вдоха. В таком возрасте даже Герасименя не имела такого звания.

Для сравнения в прежние годы члены взрослой сборной Беларуси так быстро не преодолевали эту дистанцию. В олимпийском сезоне-2016 Светлана Хохлова показала результат на две десятые медленнее – 26,57. Уже тогда Шкурдай заставила о себе говорить как о будущей сменщице Герасимени.

На вопрос, не скучно ли соревноваться на юниорском уровне, пловчиха тогда отвечала: «Обожаю плавать с ровесниками. Можно ведь разные задачи перед собой ставить. Например, поставить себе условие не просто выиграть, а обойти ближайшую конкурентку на 10 метров. Не знаю, мне нравится. На юниорских национальных турнирах могу себе позволить рационально разложить силы и не плыть ту же квалификацию во весь дух».

Рано взяла «серебро» взрослого ЧЕ

Правда, на короткой воде в Копенгагене. В том же 2017-м белорусская смешанная эстафета 4 по 50 метров со Шкурдай в составе уступила только квартету из Голландии. До «золота» не хватило 0,03 секунды.

«Для меня медаль эстафеты намного радостнее, чем личная. Не знаю, почему так. Мы все поздравляли друг друга, радостные были. Удивились серебру. Мы, конечно, хотели, настраивались, но стопроцентной уверенности не было, что взойдем на пьедестал», – вспоминала Анастасия.

В том же году Шкурдай выиграла юниорский чемпионат Европы на дистанции 100 метров баттерфляем и взяла «серебро» на стометровке на спине Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Уже тогда обгоняла Герасименю

У Анастасии получилось сделать это в 14 лет. Между спортсменками было целое поколение, 18 лет разницы и разный уровень побед на соревнованиях.

В ноябре 2017-го в 25-метровом столичном бассейне СОК «Трактор» проходил небольшой международный турнир на призы Белорусской федерации плавания. Решила посоревноваться там и Герасименя. Сенсация грянула на дистанции 50 метров на спине. Трехкратный призер Олимпиады не сумела продемонстрировать былой уровень, чем и воспользовалась Шкурдай. На финише брестчанка привезла Герасимене 0,02 секунды. «Совсем не зацикливаюсь на той победе, поскольку знаю, что тогда у Александры Герасимени был небольшой отпуск, она находилась не в оптимальной форме и плыла на том, что есть. Так что мой формальный выигрыш в две сотые секунды ни о чем не говорит и ничего не значит», – не зазнавалась спортсменка.

Дальше – больше

2018-й выдался для Анастасии богатым на соревнования и медали. На майском чемпионате Беларуси в отсутствие беременной Герасимени юная звездочка взяла четыре «золота» в индивидуальных видах (50 и 100 метров на спине, 50 и 100 метров баттерфляем) и одно в эстафете (4 по 100 метров комплексом). Два результата позволили отобраться на взрослый чемпионат Европы. Однако в Глазго Шкурдай не полетела, решив сконцентрироваться в 2018 году на юниорских стартах.

На Евро U-18 в Хельсинки Анастасия в финальном заплыве на 100 метров баттерфляем показала одинаковый результат с британкой Эмили Лардж – 59,37. Золотые награды дали обеим.

В любимом баттерфляе Шкурдай осенью взяла «серебро» на юношеских Олимпийских играх. На дистанции 50 метров в Буэнос-Айресе пловчиха показала 26,62 секунды – далеко не лучшие в карьере уроженки Бреста.

Самое главное, что от спортсменки не требуют медалей и результатов здесь и сейчас. «На самом деле ничего страшного, если с каких-то соревнований не будет медалей. Главное – плыть не в 15 лет, а в 25. И до этого возраста нужно сохранить желание, работоспособность и здоровье. Когда мы с Настей ехали на юношескую Олимпиаду в Буэнос-Айрес, разговора о медалях не было, а она стала второй на 50 метрах баттерфляем. Пришла с серебряной медалью ко мне и сказала: «Я недовольна». Мне было приятно. Когда спортсмен всем доволен и удовлетворен, работать с ним тяжело: сложно найти мотивацию», – хвалила подопечную тренер Ясенович.

Бьет рекорды Герасимени

2019 год Анастасия начала со свержений национальных рекордов Герасимени. В марте на чемпионате Латвии Шкурдай выиграла дистанцию 100 метров на спине. С результатом 1.00,62 спортсменка не только установила новый юношеский рекорд страны, но и побила рекорд национальный, который принадлежал Герасимене с 2011 года (1.00,68). В Риге Шкурдай проплыла по нормативам ЧМ и ЧЕ среди юниоров сразу в восьми дистанциях.

При этом Анастасия испытывает смешанные чувства, когда ее сравниваются с Герасименей. «Мне очень приятно, что меня сравнивают с такой титулованной спортсменкой. В то же время я остаюсь Анастасией Шкурдай и не совсем хотела бы, чтобы меня с кем-то сравнивали», – говорит брестчанка.

Анастасия продолжила обновлять рекорды на юниорском чемпионате Беларуси. На дистанции 100 метров баттерфляем пловчиха показала невиданные Герасименей 57,78 – это сразу на 0,31 секунды быстрее лучшего достижения Александры. Такой результат позволил Шкурдай выполнить норматив на участие в Олимпиаде-2020.

Конечно, она хочет выиграть в Токио!

Этого Анастасия не скрывает: «Сейчас моя цель – золото Олимпиады 2020 года в Токио. А еще начинаю усиленно учить английский». При этом брестчанка понимает, что не все так просто. «Загадывать сложно. Сейчас мои результаты могут как пойти вверх, так и остановиться. Возможно, даже могут стать чуть хуже. Будем работать», – не витает в облаках Шкурдай.

Тем не менее в семье спортсменки с волнением уже готовятся к Токио. «Одной валерьянкой не обойдемся. Мне дочь подарила весы. После того как они взяли серебро в Копенгагене, у меня ушло полтора килограмма. Серьезно. Такой всплеск адреналина, эмоций. Еще пару стартов – и 10 килограмм исчезнут», – говорит мама пловчихи.