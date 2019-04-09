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ВСУ: Боевики на Донбассе применяют новейшие образцы вооружения РФ

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  • 9.04.2019, 16:30
Фото: Joint Forces Operation / Facebook

Украинские военные показали обломки российских управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа «Краснополь».

Во время обстрела позиций одного из подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксирован очередной факт применения противником новейших образцов вооружения РФ, сообщил 9 апреля пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook. Об этом пишет «Гордон».

"5 апреля противник совершил обстрел наших позиций из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм.

Анализ найденных на месте обстрела обломков снарядов показал применение оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь". Снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а их серийным производством занимаетася концерн "Калашников", – заявили в штабе ООС.

Украинские военные отметили, что оккупанты нарушают условия Минских договоренностей и используют территорию Украины "в качестве военного полигона для испытания и демонстрации разработок российского военно-промышленного комплекса".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. Последний раз стороны достигли договоренности ввести бессрочный режим тишины с 8 марта. По данным Министерства обороны Украины, боевики нарушили перемирие в первые сутки.


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