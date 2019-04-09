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Мечта для Tesla: Кому достанутся $80 миллиардов в земле Украины

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  • 9.04.2019, 16:47
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Как Украине не пропустить золотую лихорадку 21 века.

В 2030 году по планете будут ездить 125 млн электроавтомобилей, это в 40 раз больше чем сейчас, говорится в прогнозе Международного энергетического агентства. Важнейшая деталь электромобиля - батарея. А основные компоненты батареи - литий и кобальт. Эти два металла уже называют "золотом 21 века", пишет журналист liga.net Диана Манучарян.

За последние 5 лет цена на литий выросла втрое, и по прогнозам Bloomberg New Energy Finance, в следующие 20 лет спрос увеличится почти в 40 раз. Это неизменно приведет к еще большему росту цен.

По оптимистичным оценкам, в Украине находится до 10% разведанных мировых запасов лития. В сегодняшних ценах это более $80 млрд. На практике доходы Украины от добычи металла близки у нулю.

Журналист разбиралась, что сдерживает инвесторов и не пропустит ли Украина золотую лихорадку 21 века.

Большая тройка

Литий - основной металл, который используют в изготовлении батарей электромобилей. Годовое потреблениие лития оценивается примерно в 27 000 тонн. По прогнозам GlobalData, к 2022 году спрос вырастет вдвое до 58 300 тонн.

Сейчас основными поставщиками выступают страны, так называемого, литиевого треугольника: Австралия, Аргентина и Чили. На них приходится около 70% всего мирового запаса.

Окружение Кононенко будет добывать литий в Донецкой области - СМИ 28.03.2018

Лидирует Австралия - она поставляет 18 300 тонн, следом идет Чили -14 100 тонн и Аргентина - 5500 тонн.

А что Украина?

"В стране богатейшие месторождения лития и кобальта в Европе, Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров", - написал на своей Facebook-странице пару месяцев назад министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Публичной информации об украинском литии немного: объемы запасов еще в 2005 году засекретила СБУ, теперь у них статус гостайны.

По данным еще советской геологоразведки, они могут колебаться в пределах 500 000 – 5 млн тонн. Для сравнения, мировые запасы оцениваются в 53 млн тонн.

В Украине есть три литиевых месторождения - Шевченковское в Донецкой области, Полоховское и Станкуватское - в Кировоградской. Добыча на них сейчас не ведется.

Цена вопроса

Пять млн тонн лития украинских запасов могли бы стоить около $82,5 млрд, согласно цене металла в мире, которые приводит ресурс Metalary.

Бум на литий продолжается уже четыре года, в Украине его никогда не добывали. Почему?

Во-первых, месторождения лития надо исследовать: подтвердить данные бурения времен СССР и провести дополнительное изучение, рассказывает Дмитрий Кащук, директор ОО "Наука, Розвідка, Видобування" и бывший глава Госгеонедр.

Для этого нужен рынок разведочных компаний, которого в Украине нет, считает Андрей Смолин, директор представительства добывающей компании Avellana Gold.

"Сейчас инвесторы должны брать на себя высокие риски, получая две лицензии - сперва на разведку, а затем на добычу. От разведки месторождения до эксплуатации уходит, как правило, 15-20 лет. За это время часто меняется уровень ренты, возрастают юридические риски", - объясняет проблему эксперт.

Вторая причина - нехватка инвестиций - частично следует из первой. "Затраты в период разведки месторождения редкоземельных металлов составляют от $30 млн, - подсчитал Смолин. - Вложить такую сумму в малоизученный объект – большой риск".

В-третьих, нужна технология переработки литиевой руды в литиевый концентрат, который нужен для батарей. В Украине этой технологии нет. "Без этого мы не можем конкурировать со странами "литиевого треугольника", - говорит Кащук.

Кому принадлежит украинский литий

Повышенная активность на редкоземельном рынке началась в последние два года. В 2017 году Госгеонедра передали Полоховское месторождение компании Укрлитийвидобування, принадлежащей дубайской Harsam Ores FZE и украинским бизнесменам Игорю Воронову и Олегу Кадникову. Они получили от Госгеонедр эксклюзивное право на добычу лития сроком на 20 лет.

В 2018 году спецразрешение на добычу в Шевченковском месторождении дали компании Петро-Консалтинг. Расследование сайта "Наші гроші" связывает ее с окружением депутата от БПП Игоря Кононенко, бизнес-партнера президента Петра Порошенко.

Эксклюзивные права передавались без конкурса, по процедуре апробации - компании якобы провели дополнительное изучение объектов за свои свой счет.

"Петро-Консалтинг подала документы о том, что сделала переоценку запасов Шевченковского месторождения Донецкой области. Но сделано это было без проведения геолого-разведочных работ, только на основе старых советских документов об открытии месторождения", - отмечали "Наши гроши".

Эти две компании были единственными, кто изъявил такое желание, уверяют в пресс-службе Госгеонедр.

Намерение добывать литий обошлось Петро-Консалтингу в $1 млн - такой взнос компания заплатила за разрешения и геологическую информацию. Эта информация содержалась в приложении к спецразрешению на добычу, доступ к которому сейчас заблокирован на сайте Госгеонадр. Это небольшая сумма, учитывая что фирма рассчитывала на выручку в $90 млн в год. В ее планах значилась добыча 450 000 тонн литиевой руды, начиная с 2020 года.

Ни одна из компаний пока не начала добычу, сообщили в пресс-службе Госгеонедр.

Шевченковское месторождение практически не изучено. Чтобы понять, чего и сколько находится в земле, надо проводить разведку, на которую уйдет от $10-20 млн, говорит один из участников рынка на правах анонимности.

"Мне кажется, Петро-Консалтинг взяла его для перепродажи, но в таком состоянии и в такой близости от АТО, оно никому из западных инвесторов, в принципе, не нужно", - рассказывает собеседник Больше перспектив, по его мнению, у Полоховского месторождения. Его лучше исследовали советские геологи, к тому же Укрлитийвидобування уже провела проверочное бурение. Разведка там обойдется в $2-2,5 млн, рассказывает участник рынка на правах анонимности.

Сказать, сколько компании могут заработать на месторождениях, сейчас нельзя. На изучение и составление ТЭО и бизнес-плана, уйдет 2-3 года, считает Смолин.

Что еще в батарейке?

Кобальт - второй по значимости металл, использующийся в производственной цепочке батарей.

Больше половины всего кобальта на мировой рынок поступает из Демократической Республики Конго, одной из самых бедных и коррумпированных стран мира.

Конголезский кобальт не раз оказывался в центре скандалов - для его добычи используют в том числе детский труд.

Для министра Омеляна, который утверждает, что в Украине находятся крупнейшие в Европе залежи кобальта, есть плохие новости. "Как таковых месторождений кобальта в Украине нет, - объясняет Смолин. - Он обычно присутствует в тех же минералах, что и никель (не более 0,04%), эти месторождения давно не разрабатываются из-за низкого содержания никеля".

В Украине работает "Побужский ферроникелевый комбинат", но он перерабатывает никелевую руду, добываемую в Гватемале.

Всего в батарее электроавтомобиля около 12 металлов. В Украине есть несколько: марганец, графит, ванадий.

"Хорошие перспективы в отношении марганца и графита, сырьевых материалов, которые также используются в производстве батарей", - рассказывает Владимир Михайлов, директор института геологии КНУ им. Т. Шевченко. Украина также лидерует в Европе по запасам марганцевых руд, а в мире уступает только ЮАР.

В стране есть шесть местонахождений графита, правда, добыча ведется только в одном, Завальевском, отмечает Михайлов. Графит могут не только добывать, но и брать из отходов производства металлургических комбинатов.

Из всего списка, по мнению Смолина, экономический интерес представляет также ванадий. Как и графит, это вторичный металл, получаемый из отходов производства.

От планов к делу

В Украине действительно есть перспективы в отношении металлов для батарей электромобилей. Но без привлечения инвестиций в их изучение, а потом и добычу, они рискуют так и остаться в советских справочниках.

Геологические исследования всегда несут высокий риск ценой в десятки миллионов долларов. Оценить успех вложений можно лишь через 3-5 лет разведки.

Если государство хочет быть причастным к электромобильной эре, то ее задача-минимум - не мешать здоровой конкуренции в добывающей индустрии.


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