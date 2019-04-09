В Минске будут сносить старую Серебрянку 3 9.04.2019, 17:44

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Вместо довоенных домов — «комплексы».

В Ленинском районе закончилось общественное обсуждение застройки Аран, Малой Серебрянки и Соколянки согласно новому генплану Минска. Он предусматривает снос частных домов, в некоторых из которых люди живут уже в пятом поколении, с 1920-1930-х годов. На их месте планируется расширить парк и построить комплекс общественных зданий, передает «Еврорадио».

Местные власти уже разработали проект застройки, хотя инвестора пока не нашли. Районная администрация, как водится, жалуется на неухоженность домов и участков в частном секторе.

Ситуация осложняется тем, что местные жители не против за свои деньги сделать реконструкцию домов, но это им запрещает природоохранное законодательство.

Сумеют ли местные жители сохранить свой частный оазис в центре Минска и какие есть варианты решения ситуации, разбирались журналисты.

Они пришли на заседание комиссии, где подводились итоги общественного обсуждения проекта застройки.

Инвестора нет, но проект уже сделали

К работе комиссии допустили нескольких представителей местного сообщества. Один из них — Игорь Хмара. Он рассказал, что проект разработали без учёта мнений жителей:

"Местные жители категорически против сноса. Они хотят жить на своей земле, в своём доме, получить все разрешения на реконструкцию, тем самым инвестируя в свой район и улучшая его внешний вид".

По мнению Игоря, в районе и так достаточно общественных зданий, построенных, и тех, которые планируются:

"На левом берегу Свислочи собираются снести дома, чтобы построить общественные здания. Но есть, например, общественный комплекс Novotel который достроят после Европейских игр. Для бывшего Червенского рынка также нашли инвестора".

А инвестора, который бы строил общественные здания на месте разрушенных домов, пока нет, это не отрицают в районной администрации.

"Администрация утверждает, что разрабатывает этот проект на перспективу, чтобы было готово функциональное назначение территории, когда придёт инвестор. Но зачем разрабатывать проект, если нет инвестора? Зачем тратить бюджетные средства? На Соколянке ещё неизвестно, что будут строить, но там тоже не планируют частный сектор хранить", — поясняет Игорь Хмара.

Генплан: что планируют снести и что хотят построить вместо частного сектора

Согласно новому генплану, несколько "островов" с частной застройкой, находящихся в центральной зоне города, нужно снести.

У проекта несколько этапов реализации.

Первый этап должен быть реализован до 2021 года и предусматривает благоустройство. В районе может появиться новый объект общественного питания быстрого обслуживания.

Второй этап планируют реализовать после сокращения санитарно-защитных зон. "Минскградо" собирается уничтожить несколько улиц по обоим берегам Свислочи: Луговая, Полевая, Полесская, Оранжерейная, а также переулок Луговой. Под уничтожение попадает и компактная частная застройка в бывшем селении Малая Серебрянка в границах улиц Серебрянской — Малосеребрянской — Крайней — Индустриальной.

На месте Малой Серебрянки на левом берегу Свислочи должны появиться выставочно-демонстрационный комплекс, культурно-просветительский комплекс, центр с кафе и инфоцентром, развлекательно-спортивный комплекс. Вокруг общественного комплекса проектировщики видят парк со спортивными и детскими площадками.

Представитель архитектурного сообщества, архитектор Ольга Вечер рассказала, что они уже не первый год борются против хаотичной агрессивной застройки Минска:

"Мы выступаем против внедрения во все исторические кварталы этих гигантских сооружений. Против уродования Минска, придания ему несвойственного ему облика. Минск превращают в пародию на азиатские города-гиганты, из-за этого перекрываются обзорные виды и панорамы. И эти каменные гетто возникают и заполоняют весь Минск. Мы боремся за сохранение частного сектора, потому что это единственная последняя комфортная жизненная среда. Если раньше люди хотели уехать из своих частных домов в квартиры, то сейчас они, наоборот, благоустроили свои дома и хотят там жить".

Остатки старого деревянного Минска

Сложно сказать точно, когда полуостров на реке Свислочь стал активно заселяться, но уже на картах 1920-30-х годов там обозначались жилые дома. Часть местных жителей рассказывает, что они там живут в пятом поколении, а участки регистрировали их предки ещё в начале прошлого века. Вполне возможно, что часть домов, что до сих пор сохранившихся там, были построены ещё в те времена.

Именно этот район исторически назывался Серебрянкой. Часть улиц до сих пор носит топонимы вроде улица Серебрянская, улица Малосеребрянская и переулок Серебрянский. Там сохранились остатки той деревенской атмосферы, с которой сейчас Серебрянка уже совсем и не ассоциируется.

Это небольшой осколок старого одноэтажного деревянного Минска, которого практически не осталось. С одной стороны он отрезан от города бетонными заборами ТЭЦ, а с другой стороны — водами Свислочи. Это тихий уютный уголок в границах второго транспортного кольца. Его следует хранить и оберегать.

Внешне он как будто сохранил деревенский уклад. Здесь лают собаки из-за забора и квохчут куры. Одинокий маргинальный пьяница шаркает по пустым полуденным дорогам. Здесь печи и грубки, здесь пахнет дымом. Кто-то топит дровами, а кто-то уже брикетами из торфа. Торфяной запах не забывается, если хоть раз его слышал. Люди носят воду вёдрами из колонок. У кого-то они есть свои, а кто-то пользуется общественными. Сейчас такое редко встретишь.

Город за рекой шумел и уже вовсю жил. На часах был полдень, но тут время не живёт по городским правилам. Здесь оно движется по-другому.

Несколько участков пустуют. Где-то остались полуразрушенные дома, торчат будто гнилые зубы. К сожалению, когда у земли нет хозяина, который бы мог её продать, то ничего не поделаешь. Территории, которые пустуют, администрация отказывается выставить на аукцион, ссылаясь на то, что в зоне ЛР 27 запрещено строительство усадеб.

Шанс сохранить частный сектор есть

После заседания комиссии Игорь Хмара рассказал, что через пять дней, которые предусмотрены законодательством, местные жители сформулируют все свои мнения по поводу генплана и подпишут протокол заседания комиссии.

На самом обсуждении местные жители предложили чиновникам рационально использовать пустующие земли в усадебной застройке. По их мнению, эти участки целесообразно выставить на аукцион. При этом город получит доход от продажи земельных участков, а также пользу от грамотной эксплуатации городского пространства:

"Поднимался вопрос, как планируется благоустроить район, если люди останутся здесь жить. Жители готовы реконструировать дома, обновить земельные наделы, благоустроить зелёную зону. Однако собственникам усадеб необходимы гарантии, что их имущество в ближайшие десятилетия останется неприкосновенным для инвесторов.

На предложение провести аукционы по продаже земли нам ответили, что в ландшафтно-рекреационной зоне (ЛР) земли под усадьбы не выделяют. Благоустройство мы можем проводить сами, выходить на субботники".

Частному сектору дали отсрочку сноса

Среди позитивных моментов Игорь отметил предложение заместителя председателя администрации района Сергея Павочка занести в протокол поправку к проекту: чтобы снос произошёл не ранее 2031 года. Первоначально частный сектор планировали снести на втором этапе, после 2021 года:

"Этот вариант нас как жителей устраивает, но мы вообще боремся за то, чтобы остаться жить в этом месте без сносов и получить разрешение на реконструкцию. Но, если разбор этого вопроса подвинуть ещё на десять лет, то это лучше, чем реализация проекта через два года. Возможно, власть прислушается к мнениям жителей".

Действительно, согласно пункту 2.5.2.2 регламента генплана, в ландшафтно-рекреационных зонах допускается сохранение ранее освоенных территорий другого типа, в частности, усадебной жилой застройки. Параметры реконструкции таких территорий устанавливаются детальным планом. То есть система регламентов не мешает сохранению частных домов, однако в администрации района решили не рассматривать этот вариант, а всё отправить под снос.

"Я думаю, что шанс сохранить частный сектор есть, — говорит Игорь Хмара. — В таких вопросах важно показать, что заинтересованы сами жители, а не какие-то активисты или общественность других районов. Здесь важно то, что сами жители в подавляющем большинстве категорически против сноса, планируют оставаться. Люди покупали здесь дома, строили, реставрировали. И они не понимают, почему "Минскградо" не рассматривает вариант сохранить здесь частный сектор".