Совет ЕС утвердил безвиз для граждан Великобритании после Brexit 1 9.04.2019, 18:22

Согласно правилам ЕС, отказ от виз предоставляется при условии взаимности.

Совет ЕС принял положение о том, что после Brexit граждане Великобритании будут пользоваться безвизовым режимом для краткосрочных поездок в Шенгенскую зону.

Как сообщает "Европейская правда", решение опубликовано на сайте Совета.

Согласно правилам ЕС, отказ от виз предоставляется при условии взаимности. Британское правительство заявило, что не намерено требовать визы от граждан ЕС, въезжающих в Британию на срок до 90 дней.

"В случае если Соединенное Королевство введет визовые требования для граждан по крайней мере одного государства-члена в будущем, будет применяться существующий механизм взаимности, и три института ЕС и государства-члены обязуются незамедлительно действовать в применении механизма", - говорится в сообщении.

После Brexit Великобритания будет включена в перечень более 60 третьих стран и территорий, гражданам которых не требуется обращаться за визой для въезда в ЕС для бизнеса, туризма или для посещения родственников или друзей.

Освобождение от необходимости получения визы не предусматривает права на работу в ЕС.

Отказ от виз будет применяться во всех странах-членах ЕС (за исключением Ирландии, имеет собственную визовую политику) и в ассоциированных странах Шенгена (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Ирландия и Великобритания имеют специальное соглашение, которое предусматривает безвизовый режим между двумя странами.

Напомним, Евросоюз готов предоставить Британии долговременную отсрочку Brexit, но требует, чтобы Великобритания приняла участие в выборах в Европарламент в мае.