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Стали известны подробности о наезде в Волковыске авто на людей на остановке

  • 9.04.2019, 18:37
Фото: gaigrodno.by

Происшествие случилось 9 апреля около городского парка.

Стали известны подробности о наезде в Волковыске Peugeot на людей на остановке общественного транспорта. Происшествие случилось 9 апреля около городского парка. Легковой автомобиль ехал по Советской улице, и как раз возле остановки 27-летний водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на тротуар.

Как отмечает пресс-служба ГАИ Гродненской области, по предварительной информации, водитель был трезв.

Пострадавших трое, их жизни угрозы нет. Peugeot их затронул по касательной. Подтвердилась информация, что среди пострадавших ребенок (2012 года рождения). Он проходит медобследование, как и еще один пешеход, которому 50 лет. У 68-летней женщины ушибленная рана затылочной области головы, зафиксирован и ушиб головного мозга.

На месте работали гаишники и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.


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