МВФ существенно снизил оценку роста ВВП в Беларуси 9.04.2019, 18:40

Еще в октябре прогноз МВФ был совсем другим.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост белорусской экономики в 2019 году на 1,8%. Это ухудшенный прогноз — еще в октябре прошлого года фонд прогнозировал рост экономики Беларуси на 3,1%, передает nn.by.

Фонд считает, что и в 2019-м, и в 2020-м инфляция в стране не превысит 5%.

Также МВФ снизил прогнозы по росту мировой экономики. Прогноз на 2019 год МВФ снизил в третий раз за полгода. Теперь предполагается, что мировая экономика вырастет в этом году на 3,3%.