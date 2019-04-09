Ученые решили полувековую математическую загадку 7 9.04.2019, 18:51

4,379

Они создали высокоэффективный алгоритм, благодаря которому можно быстро умножать большие числа.

Ученые из Австралии и Франции создали высокоэффективный алгоритм, с помощью которого можно быстро умножать большие числа, с которыми использование обычных способов невозможно. Об этом пишет korrespondent.net со ссылкой на Sci-News.

На поиски данного метода ушло практически 50 лет. Начали его искать еще в 1971 году, с тех пор, как был предложен алгоритм Шенхаге-Штрассена.

Найденный современными учеными алгоритм выполняется за время, равное O(n log n), где n является порядком числа. Он может выполнять операцию умножения с числами, которые состоят из более чем миллиарда знаков, за время менее 30 секунд.

Для сравнения, с помощью традиционных методов на этот процесс могут уйти у компьютеров месяцы.

Алгоритм, прежде всего, полезен для вычисления произведений только очень больших чисел, например, 10 в степени 214857091104455251940635045059417341952.

В настоящее время ученые опасаются лишь того, что в доказательстве их метода могли быть допущены ошибки. А потому они намерены продолжать проверки, чтобы определить работоспособность нового метода.