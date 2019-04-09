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В Минске презентовали книгу о «Песнярах»

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  • 9.04.2019, 19:33
Фото: sb.by

Новая книга «Я роман с продолженьем пишу» вышла в свет в год 50-летия легендарного ансамбля.

В Минске презентовали 500-страничную книгу о легендарном ансамбле "Песняры", информирует сайт sb.by.

Её написал Владислав Мисевич (над ней также работали Юрий Кунец и Александр Катиков, а литературным консультантом был Сергей Трефилов). Он упомянул о закулисной жизни музыкантов, о приключениях на американских гастролях, о борьбе за трезвость. Есть в книге и о том, почему не удалось сотрудничество с Владимиром Высоцким. Много внимания уделяется творческим поискам Владимира Мулявина.

В книге содержится более сотни уникальных фотографий.

Фото: sb.by

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