Власть в тупике 7 Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»

9.04.2019, 19:43

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Чем занимаются власти вместо того, чтобы сделать жизнь народа лучше.

Жизнь белорусов дорожает, о чем уже говорят не только независимые СМИ и эксперты, но и провластные профсоюзы.

Те же профсоюзы указывают правительству на десятки депрессивных районов, где на зарплату не купишь минимальный набор товаров. Зарплаты белорусов снижаются, вопреки ожиданиям властей.

Количество убыточных хозяйств в АПК растет, как и их задолженность. В аутсайдерах по мясу и молоку оказалась даже родина Лукашенко. Сельское хозяйство не спасают многомиллионные вливания и требования главы государства выгребать из долговой ямы своими силами.

На этом фоне было бы логично ожидать от властей адекватных действий в экономике. Шагов, которые могли бы сделать жизнь белорусов легче. Тем более, накануне избирательных кампаний.

Но вместо этого мы наблюдаем череду громких скандалов. Сперва первое лицо страны лично оценивает степень неухоженности коров на ферме, сменяя при этом членов правительства.

Затем следует показательная спецоперация по сносу крестов в Куропатах, которой оказались не рады даже депутаты парламента и МИД.

А теперь — визит следователей в офис «Белсата» (привет едва успевшему завершиться «делу БелТА»).

Впрочем, глава государства не покривил душой, когда красочно описал предстоящую электоральную кампанию. Вакханалия, как и было обещано.

Эксперты в унисон говорят о том, что в этот раз инструментарий властей заметно обеднел. Лукашенко уже не способен даже обещать увеличение доходов, утверждает экономист Сергей Чалый.

По мнению политического обозревателя Александра Класковского, власти оказались в тупике из-за отказа проводить жизненно необходимые реформы на фоне отказа России субсидировать нашу экономику. И в этой ситуации привычным движением руки начинают с новой силой закручиваться гайки.

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»