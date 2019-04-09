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Астрономы нашли планету крупнее Юпитера в 13 раз

  • 9.04.2019, 20:00
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Экзопланета гигантских размеров была обнаружена в двойной системе, включающей погасшую звезду.

Ученые бразильского Федерального университета Рио-Гранде-до-Норте обнаружили гигантскую газовую планету, которая превышает размеры Юпитера в 13 раз. Об этом пишет Naked-science.

Планета расположена в очень старой двойной системе, где одна из звезд уже "умерла" и превратилась в тусклого белого карлика.

Чтобы обнаружить небесное тело, астрономы отслеживали изменения в периодах обращения пары звезд системы KIC 10544976 в созвездии Лебедя. Для этого они использовали данные наземных обсерваторий и космического телескопа Kepler.

В итоге удалось выяснить, что система включает две старые звезды - красного и белого карликов - которые вращаются вокруг общего центра масс. В этой же системе находится и экзопланета-гигант, которая, возможно, появилась уже на финальных этапах эволюции системы.

"Возможно, она появилась из вещества, выброшенного одной из звезд при превращении в белого карлика", - отметил один из авторов исследования.


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