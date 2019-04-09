закрыть
9 апреля 2019, вторник, 21:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В ожидании трибунала

  • Галина Сидорова
  • 9.04.2019, 20:22
  • 1,927
Галина Сидорова

Об оскорблении властью.

В эти дни международное сообщество отмечает дату, страшную по сути, поучительную по последствиям. 7 апреля – Международный день памяти о геноциде против народа тутси в Руанде. 25 лет назад по приказу правительства, состоявшего из представителей народности хуту, в течение ста дней были уничтожены 800 тысяч человек из этнического меньшинства тутси и тех хуту, кто осмелился их поддержать. Сотни тысяч были изуродованы, зверски изнасилованы. Большинство преступлений совершали, что называется, "обычные люди" – соседи резали соседей, следуя призыву властей и пропагандистов подконтрольных им СМИ. Бойня унесла жизни 20 процентов населения африканской страны.

По обвинению в участии в массовых убийствах и преступлениях против человечности в Руанде были арестованы более 120 тысяч человек. Большинство судили на родине. Но тогда же, в 1994-м, ООН учредила Международный трибунал по Руанде. В его юрисдикции находились дела лиц, ответственных за серьёзные нарушения гуманитарного права. Трибунал проработал в танзанийском городе Аруша одиннадцать лет и за это время рассмотрел дела, по которым проходили 93 обвиняемых. Некоторые из них, кстати, до сих пор в розыске. Трибунал вынес пожизненный приговор бывшему премьер-министру Жану Камбанде. Среди доказанных эпизодов – "поощрение человеконенавистнической пропаганды" RTLMС ("Свободное радио и телевидение тысячи холмов"), частной радиостанции, аффилированной с государственным Радио Руанды.

В редакции работали исключительно хуту. Призывы убивать тутси обычно оглашались вместе с перечислением их адресов, и "иносказательно", что, как установил Международный трибунал, тем не менее однозначно понималось слушателями. К примеру, "валите высокие деревья" и "истребляйте тараканов" (презрительное прозвище тутси). Однако многие западные дипломаты до последнего не воспринимали эти пропагандистские передачи всерьез, считали вмешательство в деятельность частной радиостанции недопустимым нарушением свободы слова. Как и сегодня, когда некоторые иностранные коллеги считают, что российские пропагандисты, разжигая рознь и ненависть к собственным оппозиционерам и другим странам, прежде всего к Украине и США, занимаются "журналистикой мнений".

Перед судом в Аруше предстали не только сотрудники "Радио тысячи холмов", но и главный редактор газеты "Кангура" Хасан Нгезе. Среди решений трибунала были и оправдательные приговоры, и несколько приговоров к пожизненному заключению за журналистскую деятельность. Некоторые "звезды" "Свободного радио тысячи холмов" пытались списать всё на действия правительства, другие – на то, что сами поддались пропаганде. Были и такие, кто на коленях просил прощения…

Российский гостелевизор проигнорировал годовщину руандийского геноцида. Иначе пришлось бы говорить и о Международном трибунале, и о наказании, понесённом пропагандистами. А между тем неприятная для многих нынешних обитателей "ящика" тема становится все более скользкой по мере того, как "обычная пропаганда" превратилась в настоящую информационную войну, жертвы которой отправляются на войну реальную, реально убивают и реально гибнут в Украине или Сирии. Киселевы-соловьевы-скабеевы давно перестали быть журналистами, сначала примерив на себя сюртучок пропагандиста, а потом и офицерскую форму кремлевских информационных войск. Впрочем, пока они чувствуют себя вольготно, с особым удовольствием педалируя знакомый тезис о свободе слова из арсенала тех, к кому безнаказанно разжигают ненависть все последние годы, кого грозятся превратить в радиоактивный пепел.

Телеведущий Владимир Соловьев назвал людей, вышедших на акцию протеста на Тверской 12 июня 2017 года, "вечными двумя процентами дерьма" и "детьми коррупционеров". И ничего. Петиция на Change.org, податель которой пытался добиться возбуждения уголовного дела об унижении чести и достоинства российских граждан, успеха не принесла. Директор ВЦИОМ Валерий Федоров даже заочно поспорил с телеведущим, заявив в эфире телеканала "Дождь", что "дерьма гораздо больше – порядка 15 процентов". "Это те, кто настроен негативно по отношению к курсу Владимира Путина, к его режиму и отчасти к его персоне…Это плохо", – пояснил Федоров. Иск о защите чести и достоинства, поданный тогда в Останкинский суд Москвы бастовавшими шахтерами из Гукова и главой Центра экономических и политических реформ Николаем Мироновым, тоже не был удовлетворен.

Российская власть всё чаще огрызается и отбивается от своих критиков, фабрикуя уголовные и административные дела, поощряя пытки правозащитников в тюрьмах и посадки за мыслепреступления. Или вынуждает недовольных покидать страну – подобно одному из генералов своих информационных войск, который на днях во время очередного "ток-шоу", исчерпав аргументы в споре с польским экспертом, выступавшим в роли мальчика для битья, заорал: "Пошёл вон отсюда!" и приказал охране вынести гостя из студии вместе со стулом.

Власть разучилась, да и не умела никогда вести диалог со своими оппонентами. Вот и поощряет своих цепных псов рвать их на части. Невзирая на собственные законы, на ту же 282-ю статью. Да и сама не отстает, срываясь на злобу и глупость, показывая истинное лицо: то сограждан назовет "шелупонью", как архангельский губернатор Игорь Орлов, а то и вовсе публично брызжет к ним ненавистью, называя "предателями" и "пятой колонной", и науськивает "патриотов" стучать оперу. 282-я статья – она для оппонентов. Народу, по новому закону, предписано уважение к власти. Власть же пользуется тем, что может народ оскорблять. Безнаказанно, по крайней мере, до следующего трибунала, уже по преступлениям режима Владимира Путина.

Галина Сидорова, «Радио Свобода»


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко окончательно сошел с ума
Лукашенко окончательно сошел с ума Леонид Невзлин
Зачем мы вообще нужны?
Зачем мы вообще нужны? Наталья Радина
Господи, избавь нас от лукавого
Господи, избавь нас от лукавого
За издевательство над христианскими символами – анафема
За издевательство над христианскими символами – анафема Владимир Некляев