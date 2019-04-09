В ожидании трибунала Галина Сидорова

9.04.2019, 20:22

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Галина Сидорова

Об оскорблении властью.

В эти дни международное сообщество отмечает дату, страшную по сути, поучительную по последствиям. 7 апреля – Международный день памяти о геноциде против народа тутси в Руанде. 25 лет назад по приказу правительства, состоявшего из представителей народности хуту, в течение ста дней были уничтожены 800 тысяч человек из этнического меньшинства тутси и тех хуту, кто осмелился их поддержать. Сотни тысяч были изуродованы, зверски изнасилованы. Большинство преступлений совершали, что называется, "обычные люди" – соседи резали соседей, следуя призыву властей и пропагандистов подконтрольных им СМИ. Бойня унесла жизни 20 процентов населения африканской страны.

По обвинению в участии в массовых убийствах и преступлениях против человечности в Руанде были арестованы более 120 тысяч человек. Большинство судили на родине. Но тогда же, в 1994-м, ООН учредила Международный трибунал по Руанде. В его юрисдикции находились дела лиц, ответственных за серьёзные нарушения гуманитарного права. Трибунал проработал в танзанийском городе Аруша одиннадцать лет и за это время рассмотрел дела, по которым проходили 93 обвиняемых. Некоторые из них, кстати, до сих пор в розыске. Трибунал вынес пожизненный приговор бывшему премьер-министру Жану Камбанде. Среди доказанных эпизодов – "поощрение человеконенавистнической пропаганды" RTLMС ("Свободное радио и телевидение тысячи холмов"), частной радиостанции, аффилированной с государственным Радио Руанды.

В редакции работали исключительно хуту. Призывы убивать тутси обычно оглашались вместе с перечислением их адресов, и "иносказательно", что, как установил Международный трибунал, тем не менее однозначно понималось слушателями. К примеру, "валите высокие деревья" и "истребляйте тараканов" (презрительное прозвище тутси). Однако многие западные дипломаты до последнего не воспринимали эти пропагандистские передачи всерьез, считали вмешательство в деятельность частной радиостанции недопустимым нарушением свободы слова. Как и сегодня, когда некоторые иностранные коллеги считают, что российские пропагандисты, разжигая рознь и ненависть к собственным оппозиционерам и другим странам, прежде всего к Украине и США, занимаются "журналистикой мнений".

Перед судом в Аруше предстали не только сотрудники "Радио тысячи холмов", но и главный редактор газеты "Кангура" Хасан Нгезе. Среди решений трибунала были и оправдательные приговоры, и несколько приговоров к пожизненному заключению за журналистскую деятельность. Некоторые "звезды" "Свободного радио тысячи холмов" пытались списать всё на действия правительства, другие – на то, что сами поддались пропаганде. Были и такие, кто на коленях просил прощения…

Российский гостелевизор проигнорировал годовщину руандийского геноцида. Иначе пришлось бы говорить и о Международном трибунале, и о наказании, понесённом пропагандистами. А между тем неприятная для многих нынешних обитателей "ящика" тема становится все более скользкой по мере того, как "обычная пропаганда" превратилась в настоящую информационную войну, жертвы которой отправляются на войну реальную, реально убивают и реально гибнут в Украине или Сирии. Киселевы-соловьевы-скабеевы давно перестали быть журналистами, сначала примерив на себя сюртучок пропагандиста, а потом и офицерскую форму кремлевских информационных войск. Впрочем, пока они чувствуют себя вольготно, с особым удовольствием педалируя знакомый тезис о свободе слова из арсенала тех, к кому безнаказанно разжигают ненависть все последние годы, кого грозятся превратить в радиоактивный пепел.

Телеведущий Владимир Соловьев назвал людей, вышедших на акцию протеста на Тверской 12 июня 2017 года, "вечными двумя процентами дерьма" и "детьми коррупционеров". И ничего. Петиция на Change.org, податель которой пытался добиться возбуждения уголовного дела об унижении чести и достоинства российских граждан, успеха не принесла. Директор ВЦИОМ Валерий Федоров даже заочно поспорил с телеведущим, заявив в эфире телеканала "Дождь", что "дерьма гораздо больше – порядка 15 процентов". "Это те, кто настроен негативно по отношению к курсу Владимира Путина, к его режиму и отчасти к его персоне…Это плохо", – пояснил Федоров. Иск о защите чести и достоинства, поданный тогда в Останкинский суд Москвы бастовавшими шахтерами из Гукова и главой Центра экономических и политических реформ Николаем Мироновым, тоже не был удовлетворен.

Российская власть всё чаще огрызается и отбивается от своих критиков, фабрикуя уголовные и административные дела, поощряя пытки правозащитников в тюрьмах и посадки за мыслепреступления. Или вынуждает недовольных покидать страну – подобно одному из генералов своих информационных войск, который на днях во время очередного "ток-шоу", исчерпав аргументы в споре с польским экспертом, выступавшим в роли мальчика для битья, заорал: "Пошёл вон отсюда!" и приказал охране вынести гостя из студии вместе со стулом.

Власть разучилась, да и не умела никогда вести диалог со своими оппонентами. Вот и поощряет своих цепных псов рвать их на части. Невзирая на собственные законы, на ту же 282-ю статью. Да и сама не отстает, срываясь на злобу и глупость, показывая истинное лицо: то сограждан назовет "шелупонью", как архангельский губернатор Игорь Орлов, а то и вовсе публично брызжет к ним ненавистью, называя "предателями" и "пятой колонной", и науськивает "патриотов" стучать оперу. 282-я статья – она для оппонентов. Народу, по новому закону, предписано уважение к власти. Власть же пользуется тем, что может народ оскорблять. Безнаказанно, по крайней мере, до следующего трибунала, уже по преступлениям режима Владимира Путина.

Галина Сидорова, «Радио Свобода»