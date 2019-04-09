Медведев разрешил Усманову собирать «налог» со всех товаров в РФ 3 9.04.2019, 20:34

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Алишер Усманов

Фото: ТАСС

Компания российского миллиардера cтала единым оператором маркировки всего в стране.

Миллиардер Алишер Усманов, входящий в топ-10 богатейших людей России с состоянием в 12,5 млрд долларов, получил новый источник дохода с помощью государства, передает finanz.ru.

Как сообщает РИА Новости, глава правительства РФ Дмитрий Медведев назначил принадлежащий Усманову Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) единым для РФ оператором цифровой маркировки всех товаров.

Компания, в которой структурам миллиардера принадлежит 50%, а оставшуюся половину делят госкорпорация Ростех и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, создает общероссийскую информационную систему оборота товаров на основе государственно-частного партнерства, а с марта 2019 года взяла на себя функции, которые до этого исполняла Федеральная налоговая служба.

ЦРПТ уже занимается маркировкой меховых изделий и сигарет. С 1 июля в обязательный перечень добавят обувь, до конца года в него попадут также духи и туалетная вода, шины, покрышки, белье, фотокамеры и различные предметы одежды.

К 2024 году маркировку планируют распространить на все российские товары. ЦРПТ будет получать с каждый единицы маркируемого товара 50 копеек без учета НДС. Согласно проекту соглашения ГЧП, в первые 7 лет ЦРПТ сможет получить прибыль в размере 1,5 млрд рублей и выйти на окупаемость за это время при доходности в 16%.

Участники должны будут наносить метки на упаковки и передавать в единую систему сведения о цене товара и его движении по цепочке вплоть до продажи. Инвестиции ЦРПТ в проект оцениваются в 205 млрд рублей за 15 лет.

По своей сути проект маркировки товаров напоминает систему «Платон», но платить придется уже не только автоперевозчикам, а всей стране, говорил ранее «Ведомостям» советник Dentons Илья Скрипников.

Роста цен из-за введения маркировки не будет, заверил в начале года глава Минпромторга Денис Мантуров, добавив, что это касается «добросовестных участников» рынка.